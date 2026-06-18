Vlajčić objavom dirnuo mnoge i pokazao fotku iz mladost: 'Kad igra Hrvatska, opet si onaj isti klinac'

U danu kada je cijela Hrvatska s nestrpljenjem iščekivala prvu utakmicu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić (38) podsjetio je javnost na veliku strast koja spaja cijelu naciju. Osobnom i nostalgičnom objavom na Instagramu pokazao je da, bez obzira na visoku funkciju, i dalje dijeli istu navijačku groznicu kao i svaki drugi Hrvat.

Sjećanje na mlađe dane

Vlajčić je objavio staru fotografiju sebe i svoje partnerice Marine, snimljenu, kako kaže, prije "(ne smijem ni misliti koliko) mnogo godina". Na fotografiji, oboje imaju na obrazima iscrtan prepoznatljivi crveno-bijeli hrvatski grb, a Vlajčić nosi kultni dres vratara Dražena Ladića, jednog od heroja brončane generacije iz 1998. godine. "Ja u svom dresu Dražena Ladića, po kojem su me i ptice na grani znale koliko sam ga iznosio", napisao je u opisu.

U nastavku je istaknuo kako se od tada puno toga promijenilo - poslovi, obveze i životne okolnosti, no neki osjećaji ostaju vječni. "Ali osjećaji prema mojoj Marini, domovini i reprezentaciji uvijek ostaju isti! Kad igra Hrvatska, opet si onaj isti klinac koji vjeruje da je sve moguće. Opet te pogodi isti ponos kad vidiš hrvatski grb na terenu. Znaš da večeras svi Hrvati dišu kao jedno", poručio je Vlajčić, savršeno sažimajući kolektivni osjećaj koji obuzme naciju tijekom velikih natjecanja. Objavu je zaključio snažnom porukom podrške: "Sretno, Vatreni! Uz vas i u pobjedi i u porazu!".

Podrška uoči teškog poraza

Ova emotivna objava stigla je samo nekoliko sati prije početka utakmice protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu, susreta koji je nažalost završio porazom Hrvatske rezultatom 4:2. Upravo zbog toga, Vlajčićeva poruka o ostajanju uz reprezentaciju i u porazu dobila je na posebnoj težini i pokazala se proročanskom. Za mnoge je ova objava bila dobrodošao podsjetnik na ono što je u sportu najvažnije, a to su zajedništvo i bezuvjetna podrška.

Vlajčićeva gesta posebno je odjeknula jer dolazi u vrijeme kada je iznimno aktivan u svojoj ministarskoj ulozi. Samo dan ranije, gostovao je u Dnevniku HRT-a gdje je govorio o novim modelima financijske potpore u poljoprivredi, a tjedan je proveo predstavljajući natječaje vrijedne desetke milijuna eura. U kontrastu s ozbiljnim državničkim dužnostima, ovom je objavom pokazao svoje drugo, osobnije lice.

Ovim je potezom potpredsjednik Vlade uspio na trenutak premostiti jaz između politike i svakodnevnog života, podsjetivši sve da kada igra reprezentacija, titule i funkcije postaju nevažne, a ostaje samo zajednička ljubav prema domovini i vjera u Vatrene.