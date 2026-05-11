MINISTAR KAO MLADIĆ /

David Vlajčić raznježio starom obiteljskom fotografijom: Pogledajte kako je izgledao u mladosti

David Vlajčić raznježio starom obiteljskom fotografijom: Pogledajte kako je izgledao u mladosti
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Objava je ubrzo prikupila velik broj reakcija i komentara podrške, a brojni pratitelji istaknuli su kako je riječ o jednoj od najiskrenijih i najemotivnijih objava koje je političar podijelio na društvenim mrežama

11.5.2026.
15:19
Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić (38) povodom Majčina dana podijelio je emotivnu objavu na društvenim mrežama koja je u kratkom roku izazvala brojne reakcije i dirnula njegove pratitelje.

Ministar je na Facebooku objavio staru fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira sa svojom majkom i bratom, a mnogi su odmah primijetili kako se tijekom godina gotovo nije promijenio.

 

'Preživjela je stvari koje mnogi ne bi mogli ni zamisliti'

“Jedna iz arhive koja mi je posebno draga. Fotografija na kojoj se ni danas ne zna tko je na koga ponosniji”, napisao je u opisu objave.

U nastavku je iskreno progovorio o svojoj majci i svemu što je prošla kako bi njemu i njegovom bratu omogućila što bezbrižnije djetinjstvo unatoč teškim ratnim okolnostima.

“Za svoju majku mogu reći ono što ne mogu za mnogo ljudi: nema ni trunku zla u sebi i oprostit će milijun puta ako treba. Preživjela je stvari koje mnogi ne bi mogli ni zamisliti. Sebe je zakidala da bratu i meni ništa ne nedostaje, da usred rata imamo bezbrižno djetinjstvo koliko je god to bilo moguće”, napisao je Vlajčić.

'Mama te nauči kako ostati čovjek'

Dodao je kako je upravo od svoje majke naučio što znači bezuvjetna ljubav i ljudskost.

“Od nje sam naučio što je bezuvjetna ljubav. Tata ti da samopouzdanje i snagu, a mama te nauči kako ostati čovjek”, poručio je ministar.

Na kraju objave svim je majkama čestitao njihov dan, a svojoj majci posebno zahvalio na svemu što je učinila za obitelj.

Objava je ubrzo prikupila velik broj reakcija i komentara podrške, a brojni pratitelji istaknuli su kako je riječ o jednoj od najiskrenijih i najemotivnijih objava koje je političar podijelio na društvenim mrežama.

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
