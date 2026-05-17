Tjednima slovili za favorite, a onda završili na šestom mjestu: Finci su najveći gubitnici?

Bugarska je pobjednik Eurosonga 2026.! Njihova predstavnica DARA s pjesmom "Bangaranga" osvojila je publiku i žiri u spektakularnoj završnici u bečkoj Wiener Stadthalle i tako donijela jedno od najvećih Eurosong iznenađenja posljednjih godina. S druge strane, favorizirana Finska, kojoj su tjednima predviđali pobjedu, natjecanje je završila tek na šestom mjestu.

Na društvenim mrežama mnogi već pišu kako su Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom ''Liekinheitin'' najveći gubitnici ovogodišnjeg Eurosonga.

Pjesma ''Liekinheitin'', što u prijevodu znači ''Bacač plamena'', spoj je snažnog scenskog nastupa, dramatičnih gudačkih dionica i eksplozivne produkcije.

Tko su Linda i Pete?

Linda Lampenius jedna je od najpoznatijih finskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Klasičnu violinu počela je svirati još kao dijete, a već s osam godina nastupala je u orkestrima i na turnejama diljem Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Tijekom karijere gradila je imidž umjetnice koja spaja klasičnu glazbu i pop kulturu pa je često nastupala i izvan okvira tradicionalne klasične scene. Poznata je i pod umjetničkim imenom Linda Brava, a surađivala je s brojnim međunarodnim glazbenicima te objavila autobiografiju ''My Untamed Life''. Posljednjih godina živi između Finske i Švedske, gdje je stekla veliku popularnost.

S druge strane, Pete Parkkonen publici je poznat kao jedan od najuspješnijih natjecatelja finske verzije showa ''Idols''. Proslavio se 2008. godine, nakon čega je započeo uspješnu solo karijeru. Njegov debitantski album odmah je završio na vrhu finskih top-lista, a tijekom godina profilirao se kao izvođač koji kombinira pop, rock i soul elemente. Parkkonen je poznat i po vrlo emotivnim interpretacijama te snažnom vokalu, a u Finskoj ga smatraju jednim od najprepoznatljivijih modernih pop izvođača.