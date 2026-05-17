Gitarist na čijem se licu najviše vidjela nelagoda zbog nule srpskog žirija, objavio video s Lelekicama

Koliko su se natjecatelji ovogodišnjeg Eurosonga zbližili pokazuje i objava jednog od članova srpskog benda LAVINA. Gitarist Pavle Samardžić na društvenim je mrežama objavio kako su se dečki iz njegovog benda nakon proglašenja pobjednice Eurosonga družili s našim djevojkama iz grupe Lelek.

Sretni, nasmijani i vidno pozitivni, Pavle i naše Lelekice izjavili su: "Hvala svima što ste nas podržavali. Bili ste sjajni. Volimo vas."

Pokazavši da među srpskim i hrvatskim predstavnicima na ovogodišnjem Eurosongu vlada sjajna atmosfera, glazbenici su potvrdili kako činjenica da Srbija Hrvatskoj nije dodijelila nijedan bod žirija, dok je Hrvatska Srbiji dala maksimalnih 12, nije narušila njihove dobre odnose.

Naime, nakon što je pročitano da je Hrvatska susjednoj Srbiji dodijelila maksimalnih 12 bodova, gitarist Pavle Samardžić nije krio nezadovoljstvo odlukom žirija. Ovdje pogledajte kako je reagirao. U komentarima su se nagomilali brojni pozitivni komentari, a obožavatelji su složni u mišljenju kako su i Lelek i LAVINA na Eurosongu odradili odličan posao.