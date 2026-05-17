Lelekice za RTL nakon Eurosonga: 'Ponosne smo, nadamo se da ste i vi'
Bugarska je prvi put pobjednica, i to jubilarnog 70. Eurosonga! Pjevačica Dara je s pjesmom 'Bangaranga' dobila najviše glasova i žirija i publike, a naše Lelekice su zauzele 15. mjesto
Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, su nakon svoje odlične i moćne izvedbe pjesme "Andromeda" u finalu Eurosonga, pustile suze radosnice i osvojile 124 boda, čime su se plasirale u top 15.
"Drago nam je. Jako smo sretne s 15. mjestom i mislim da je to ogromna stvar i za Hrvatsku i za nas. Ponosne smo i sretne zbog toga", izjavila je Korina Olivia Rogić iz grupe Lelek, dok se njezina kolegica Inka Večerina Perušić nadovezala rekavši: "Nadamo se da ste i vi."
Komentirajući pobjedničku pjesmu, naše su Lelekice otkrile kako im se pjesma brzo uvukla ispod kože te kako nisu nimalo razočarane što je upravo Bugarska odnijela pobjedu na 70. Eurosongu.
"Jako volimo "Bangarangu" i jako nam je drago", komentirale su djevojke iz grupe Lelek otkrivši kako su ipak ostale iznenađene pobjedom Bugarske, a ne Finske kojoj su mnogi ovih dana predviđali pobjedu.
Podsjetimo, bugarska glazbenica DARA je u finalu nakon izvedbe pjesme "Bangaranga" otkrila kako naziv pobjedničke pjesme dolazi iz jamajčanskog slenga, što zapravo znači "prekrasan kaos", te kako je inspiraciju pronašla u narodnoj tradiciji maskiranih muškaraca koji tjeraju zle duhove."Želim zahvaliti svom suprugu jer me upravo on nagovorio da dođem na Eurosong. U početku nisam bila sigurna želim li to, bila sam anksiozna i sumnjala sam u sebe. A on me gurao i govorio mi - Moraš ići na Eurosong! Moraš ići!", za medije je otkrila DARA ispričavši kako ju je na odlazak na Eurosong nagovorio suprug, inače ugledni znanstvenik, koji ju je "prisilio" da se izbori protiv sumnji u sebe te pokaže što zna i može. I pokazala je!