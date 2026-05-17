ALEKSANDRA KOVAČ /

Hrvatskoj su dali 0, a sada se oglasila predsjednica srpskog žirija: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički'

Hrvatskoj su dali 0, a sada se oglasila predsjednica srpskog žirija: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički'
Foto: Profimedia/Screenshot Instagram

Prema njezinim riječima, svaki član žirija glasao je samostalno, bez međusobnog dogovaranja ili utjecaja drugih članova

17.5.2026.
15:47
Hot.hr
Profimedia/Screenshot Instagram
Pjevačica i skladateljica Aleksandra Kovač, koja je ove godine predsjedala stručnim žirijem Srbije na Eurosongu 2026., oglasila se nakon brojnih reakcija javnosti zbog činjenice da srpski žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod, dok je hrvatski žiri Srbiji dao maksimalnih 12 bodova.

Kovač je na svom Instagram profilu objasnila kako su članovi žirija glasali isključivo prema glazbenim kriterijima, a ne političkim simpatijama ili regionalnim odnosima.

'Glasali smo glazbeno, a ne politički'

„Čast mi je i zadovoljstvo što sam ove godine bila predsjednica srpskog žirija na izboru za Pjesmu Eurovizije 2026.”, napisala je Aleksandra Kovač na početku objave.

Dodala je kako je inzistirala na tome da svi članovi žirija glasaju profesionalno i neovisno.

„Inzistirala sam da moje kolege i ja glasamo glazbeno, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom”, poručila je.

Prema njezinim riječima, svaki član žirija glasao je samostalno, bez međusobnog dogovaranja ili utjecaja drugih članova.

„Svatko je glasao za sebe, na temelju svog stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da nitko ne zna glasove ostalih članova kako ne bismo utjecali jedni na druge”, pojasnila je.

Foto: MAX SLOVENCIK/APA/Profimedia

Podrška bendu Lavina

Kovač je u objavi istaknula i ponos zbog nastupa srpskih predstavnika, benda Lavina, koji je predstavljao Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu.

„Zdušno smo navijali za naše dečke, koji su imali vrhunski nastup i pokazali svijetu kako Lavina prži!”, napisala je.

Na kraju je pohvalila i produkciju RTS-a zbog, kako je navela, vrhunske organizacije i podrške pružene bendu tijekom eurovizijskog procesa.

Najprije se širio krivi popis

Inače, jutros se internetom širio krivi popis članova srpskog žirija. Kako je najprije navela stranica eurovoix.com, govorilo se o sljedećim imenima: Ana Mašulović, Iva Grujin, Lena Stamenković, Saška Janks i Luka Živković. No, nekoliko sati kasnije pojavila se nova lista članova žirija.

Tako su uz Aleksandru Kovač u žiriju bili još i Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Anđela Vranić Lores, Jelena Tomašević i Marija Marić Marković (Mari Mari).

Glasovi žirija, Eurosong 2026., Eurovizija 2026., Aleksandra Kovač, Lavina, Lelek
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
