Kuba se naoružava zbog mogućeg napada SAD-a? 'Imamo pravo na samoobranu'

Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je kubansko ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju a prenosi njemačka novinska agencija dpa.

"Protukubanska kampanja usmjerena na opravdavanje, bez ikakvog razloga, vojnog napada na Kubu pojačava se sa svakim satom, uz sve neuvjerljivije optužbe", napisao je zamjenik ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cossio na X-u.

"SAD je agresor. Kuba je zemlja pod napadom, koja djeluje u skladu s načelom samoobrane."

Kuba se priprema na napad

Kubansko veleposlanstvo u Washingtonu i ministarstvo vanjskih poslova u Havani također su potvrdili kubansko pravo na samoobranu na X-u. Veleposlanstvo je reklo da se kroz izgovore i laži, "logična priprema" za mogući napad prikazuje kao nešto iznimno.

To priopćenje uslijedilo je nakon izvješća u nedjelju na američkom novinskom portalu Axios o navodnim pripremama otočke socijalističke nacije da upotrijebi dronove protiv američkih meta u slučaju nužde.

Axios izvještava, pozivajuću se na obavještajne izvore, da je Kuba nabavila više od 300 vojnih dronova te je nedavno počela raspravljati o planovima da ih upotrijebi za napade na američku bazu u zaljevu Guantanamo na Kubi, na američke vojne brodove i moguće na Key West u američkoj saveznoj državi Floridi, koja se nalazi samo oko 170 kilometara od Havane.

Axios se pozvao na višeg američkog dužnosnika koji je rekao da bi obavještajni podaci mogli poslužiti kao potencijalni "izgovor za američku vojnu akciju". Dužnosnik je također istaknuo navodnu prisutnost iranskih vojnih savjetnika u Havani kao čimbenik.