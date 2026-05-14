ŽIVE U MRAKU /

Kuba na rubu kolapsa: Ostali bez goriva, a u dijelovima zemlje struje nema i do 20 sati dnevno

Foto: Yamil LAGE/AFP/Profimedia

Kuba je u posljednje dvije godine instalirala oko 1300 megavata solarne energije, no dio kapaciteta ostaje neiskorišten zbog nestabilnosti mreže i problema u opskrbi gorivom

14.5.2026.
Hina
Kuba je ostala potpuno bez dizela i loživog ulja, priopćio je u srijedu ministar energetike i rudarstva Vicente de la O, upozoravajući da je elektroenergetski sustav u "kritičnom stanju". Ministar je na državnoj televiziji izjavio da su u Havani sve češći i dulji prekidi opskrbe električnom energijom, pri čemu pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Krizu dodatno produbljuju nestašice hrane, goriva i lijekova.

Prema njegovim riječima, nacionalna elektroenergetska mreža trenutno radi isključivo na domaćoj sirovoj nafti, prirodnom plinu i obnovljivim izvorima, no proizvodnja je ograničena zbog nedostatka energenata.

Kuba je u posljednje dvije godine instalirala oko 1300 megavata solarne energije, no dio kapaciteta ostaje neiskorišten zbog nestabilnosti mreže i problema u opskrbi gorivom, napomenuo je ministar.

Američke mjere - nezakonite

Dodao je da vlasti nastavljaju pregovore o uvozu goriva, unatoč američkim sankcijama i globalnom rastu cijena nafte i transporta, koje dodatno otežavaju opskrbu.

"Kuba je otvorena svima koji nam žele prodati gorivo", poručio je de la O.

Ministar je podsjetio da je nakon izvršne uredbe koju je u siječnju potpisao američki predsjednik Donald Trump, a kojom se najavljuje uvođenje carina državama koje izvoze gorivo Kubi, došlo do prekida isporuka iz tradicionalnih izvora poput Meksika i Venezuele.

Od tada je, prema dostupnim podacima, samo jedan veliki tanker s ruskom zastavom dostavio sirovu naftu na otok. Ujedinjeni narodi prošlog su tjedna proglasili američke mjere nezakonitima, upozorivši da ugrožavaju pravo kubanskih građana na razvoj te pristup hrani, zdravstvu i osnovnim uslugama.

KubaSadKrizaNestašica GorivaNestašica
