Njihov žiri nama 0, a onda mi njima 12. Pogledajte izraze lica srpskog benda kada su čuli bodove hrvatskog žirija

Završio je još jedan Eurosong i to jubilarni 70. po redu.

Zanimljivo je bilo vidjeti hoće li i kako susjedne zemlje jedna drugoj davati bodove. No, tako primjerice srpski žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod, ali onda je uslijedio preokret.

Hrvatski žiri je Srbiji dao maksimalnih 12 bodova, a bilo je interesantno vidjeti kako su na to reagirali dečki iz benda Lavina. Naravno, bili su sretni, ali na njihovim licima mogla se vidjeti nelagoda, osobito kod gitariste Pavle Samardžića čija je ekspresija lica rekla sve.

Taj trenutak pogledajte na 3:39:30.