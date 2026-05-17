KAKVA NELAGODA /

Njihov žiri nama 0, a onda mi njima 12. Pogledajte izraze lica srpskog benda kada su čuli bodove hrvatskog žirija

Njihov žiri nama 0, a onda mi njima 12. Pogledajte izraze lica srpskog benda kada su čuli bodove hrvatskog žirija
Foto: Screenshot Eurovision Song Contest YouTube

Naravno, bili su sretni, ali na njihovim licima mogla se vidjeti nelagoda

17.5.2026.
2:18
J.S.
Screenshot Eurovision Song Contest YouTube
Završio je još jedan Eurosong i to jubilarni 70. po redu.

Zanimljivo je bilo vidjeti hoće li i kako susjedne zemlje jedna drugoj davati bodove. No, tako primjerice srpski žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod, ali onda je uslijedio preokret. 

Hrvatski žiri je Srbiji dao maksimalnih 12 bodova, a bilo je interesantno vidjeti kako su na to reagirali dečki iz benda Lavina. Naravno, bili su sretni, ali na njihovim licima mogla se vidjeti nelagoda, osobito kod gitariste Pavle Samardžića čija je ekspresija lica rekla sve. 

Taj trenutak pogledajte na 3:39:30.

Još, jednom čestitke susjedima na sjajnoj izvedbi pjesme 'Kraj mene'.

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.LavinaGlasovi žirija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
