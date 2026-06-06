Za ovo zanimanje uz redovnu plaću daje im se i do 20 tisuća eura: 'Nadam se da ćemo ih uspjeti privući'

Uz redovnu plaću i do 20 tisuća eura dodatnih primanja – tako Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija pokušavaju privući nove pedijatre i riješiti dugogodišnji problem nedostatka liječnika. Priču donosi novinarka Mia Franceković.

Nedostatak pedijatara već se osjeća u svakodnevnom radu zdravstvenog sustava. Roditelji zbog toga sve češće umjesto kod dežurnih pedijatara pomoć traže na bolničkom Odjelu pedijatrije.

"Došli smo ujutro, ali nije bilo dežurnih pedijatara pa smo morali na pedijatriju. Trenutno su tamo samo dva liječnika i jednostavno ne stižu. Zbog temperature ili neke manje tegobe moramo dolaziti među drugu bolesnu djecu, a gužve su velike", kaže Bjelovarčanka Ivona Šimatović.

Na Odjelu pedijatrije Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" trenutačno rade samo dva pedijatra, iako bi ih prema potrebama trebalo biti najmanje pet. Unatoč tome, ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković ističe da sustav zasad funkcionira zahvaljujući liječnicima koji uskaču u dežurstva.

"Situacija je trenutno stabilna. Iako nam nedostaje liječnika, javili su se kolege koji ne rade stalno u našoj bolnici, ali pomažu kroz dežurstva. Za lipanj imamo složen raspored, a za dalje ćemo rješenja tražiti korak po korak", rekla je ravnateljica.

Financijski poticaji za pedijatre

Kako bi privukli nove stručnjake, Grad Bjelovar i Županija osmislili su paket financijskih poticaja. Pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Bjelovara Andrea Bengez pojasnila je da specijalisti pedijatrije koji odluče doći raditi u bjelovarsku bolnicu ili Dom zdravlja mogu računati na bonus dobrodošlice od 5.000 eura.

Uz to, dodatnih 5.000 eura mogu ostvariti kroz određeni broj odrađenih dežurstava tijekom godine.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak ističe da ukupni iznos poticaja nije zanemariv. "Svaki novi pedijatar koji dođe raditi u Bjelovar može ostvariti više od 10.500 eura bruto kroz gradske mjere, a uz potpore Županije ukupni poticaji dosežu oko 20 tisuća eura godišnje", rekao je Hrebak.

Pred bolnicom je sada najzahtjevnije razdoblje godine. Ljetni mjeseci i godišnji odmori dodatno će opteretiti ionako mali broj liječnika. "Nadam se da ćemo uspjeti privući još kojeg liječnika. Uvijek se najviše oslanjamo na naše postojeće djelatnike, ali vjerujem da će se netko odlučiti doći raditi u našu bolnicu", poručila je ravnateljica Grbaš Bratković.

Hoće li financijski poticaji biti dovoljni da privuku nove pedijatre i osiguraju stabilan rad bjelovarske pedijatrije, bit će jasnije nakon završetka ljetne sezone.