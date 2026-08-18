Norvežani prošetali Maksimirom i ostali u šoku: 'Ovdje doslovno leži cigla'

Norveški novinari obišli su Maksimir uoči večerašnjeg susreta Dinama i Vikinga te ostali iznenađeni stanjem stadiona.

Novinar TV2 tijekom obilaska pokazao je brojne dotrajale dijelove, a posebno ga je iznenadila cigla koja je otpala sa zida.

„Ovdje doslovno leži cigla. Sve se jednostavno raspada“, komentirao je.

Izmjerio je i udaljenost gostujuće tribine od terena, koja iznosi čak 45 metara, a pokazao je i spaljenu umjetnu travu uz teren.

Maksimir bi uskoro trebao otići u povijest. Dinamo bi se za nekoliko mjeseci trebao preseliti na novu Kranjčevićevu, nakon čega je predviđeno rušenje postojećeg stadiona i izgradnja novog.