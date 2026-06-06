Kad se pojavi u oskudnom bikiniju, malo tko vjeruje da ima 55 godina: Može li joj itko parirati?

Bethenny Frankel (55) danas je poznata kao reality zvijezda, poduzetnica i milijunašica, no njezin put do vrha bio je sve samo ne jednostavan. Odrasla je u disfunkcionalnoj obitelji obilježenoj razvodom roditelja, a prije slave radila je kao osobna asistentica Kathy Hilton (67). Jedan od njezinih zadataka bio je voziti Paris (45) i Nicky Hilton (42) iz škole. Pravu popularnost stekla je u realityju "Prave kućanice New Yorka", gdje se istaknula oštrim jezikom i poduzetničkim duhom.

Tijekom snimanja emisije osmislila je koktel "Skinnygirl Margarita", koji je ubrzo prerastao u jedan od najpoznatijih lifestyle brendova u SAD-u. Godine 2011. prodala je brend Skinnygirl Cocktails za navodnih 120 milijuna dolara, a zadržala je prava na ime Skinnygirl pod kojim je kasnije lansirala niz drugih proizvoda.

Iako je izgradila pravo poslovno carstvo, privatni život bio joj je znatno turbulentniji. Njezin razvod od Jasona Hoppyja pretvorio se u višegodišnju sudsku bitku oko skrbništva nad kćeri i podjele imovine, a pratile su ga brojne optužbe i medijski skandali.