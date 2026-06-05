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KREATIVNA MODA /

Špica je, ali pada kiša? Ne brinite, možda vas inspiriraju ovi outfiti iz gradova diljem Hrvatske

Špica je, ali pada kiša? Ne brinite, možda vas inspiriraju ovi outfiti iz gradova diljem Hrvatske
Foto: Pavao Bobinac(Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Zena.hr
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Premda smo svi nesretni kada moramo u ruci nositi kišobran i u zadnji tren mijenjati već unaprijed smišljene modne kombinacije koje su nenosive radi kiše, čini se kako kišno vrijeme neke Hrvate posebno inspirira.

Od bezvremenskih balonera i klasičnih kožnih jakni do gumenih čizama stvorenih za kišne dane, upravo nas ovakvo vrijeme inspirira na slojevito odijevanje. To je prilika za igru teksturama, bojama i krojevima te kreiranje kombinacija koje su istovremeno funkcionalne, udobne i modne.

Prelistali smo galerije fotografija sa špica diljem Hrvatske ove godine i pronašli najzanimljivije modne kombinacije koje nas tjeraju da promijenimo stav o kiši. Tako da ako vas sutra, na subotnju špicu slučajno uhvati kiša, ne brinite! 

5.6.2026.
16:03
Hot.hr
Pavao Bobinac(Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Zena.hr
PaparazziModaKišašpicaZagrebačka špicaSubotnja špicaRijekaZadar
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