Špica je, ali pada kiša? Ne brinite, možda vas inspiriraju ovi outfiti iz gradova diljem Hrvatske

Premda smo svi nesretni kada moramo u ruci nositi kišobran i u zadnji tren mijenjati već unaprijed smišljene modne kombinacije koje su nenosive radi kiše, čini se kako kišno vrijeme neke Hrvate posebno inspirira.

Od bezvremenskih balonera i klasičnih kožnih jakni do gumenih čizama stvorenih za kišne dane, upravo nas ovakvo vrijeme inspirira na slojevito odijevanje. To je prilika za igru teksturama, bojama i krojevima te kreiranje kombinacija koje su istovremeno funkcionalne, udobne i modne.

Prelistali smo galerije fotografija sa špica diljem Hrvatske ove godine i pronašli najzanimljivije modne kombinacije koje nas tjeraju da promijenimo stav o kiši. Tako da ako vas sutra, na subotnju špicu slučajno uhvati kiša, ne brinite!