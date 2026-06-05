Zgodna spasiteljica zapalila set kultne serije: Nitko nije ostao imun na njezino izdanje

Brooks Nader (29) ponovno je privukla pažnju javnosti tijekom snimanja nove serije inspirirane legendarnim "Baywatchom". Atraktivna glumica pojavila se na setu u Long Beachu u Kaliforniji, gdje su ovih dana snimane vanjske scene koje će imati važnu ulogu u novom projektu.

Fotografi su je snimili tijekom priprema za snimanje, a njezin dolazak nije prošao nezapaženo. Brooks je pokazala besprijekornu figuru i samouvjereno pozirala pred kamerama, privlačeći poglede okupljenih na setu.

Nova verzija popularnog "Baywatcha" već izaziva veliko zanimanje javnosti, a upravo je Brooks Nader jedna od osoba o kojima se najviše govori. Njezino pojavljivanje dodatno je podiglo interes za projekt koji bi trebao donijeti modernu verziju kultne priče o spasiteljima na plaži.

Mnogi obožavatelji na društvenim mrežama komentiraju kako je Brooks idealan izbor za ovakav projekt, ističući njezinu karizmu, izgled i prisutnost pred kamerama.

Sudeći prema prvim fotografijama sa seta, nova serija mogla bi privući veliku pozornost publike, a Brooks Nader već sada se nameće kao jedno od zaštitnih lica projekta.