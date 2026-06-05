Ovo su najplaćeniji igrači ovog Svjetskog prvenstva: Legenda se odvojila na vrhu

Sportico, portal koji se bavi poslovnom stranom sporta, objavio je listu 11 najplaćenijih nogometaša koji će nastupiti na ovom Svjetskom prvenstvu.

Sportico je listu sastavio po sezoni 2025./26., a navedena su dva iznosa. Zarada na terenu i izvan terena. Podaci o prihodima s terena uključuju osnovne plaće, bonuse i, u nekim slučajevima, ugovore o pravima fotografija i videa temeljenim na klubu.

Podaci izvan terena sastoje se od sponzorstava, licenciranja, nastupa i memorabilija, kao i novčanih prinosa od bilo kojeg poslovanja u kojem sportaš ima značajan udio.

U situacijama u kojima se vjeruje da sponzori lige ili kluba subvencioniraju ugovore igrača, kao što je slučaj s Cristianom Ronaldom ili Messijem, ta vrijednost se obuhvaća u zaradi s terena.

U fotogaleriji provjerite kojih 11 igrača je najviše zaradilo protekle sezone i koliki su iznosi.