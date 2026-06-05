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Ovo su najplaćeniji igrači ovog Svjetskog prvenstva: Legenda se odvojila na vrhu

Ovo su najplaćeniji igrači ovog Svjetskog prvenstva: Legenda se odvojila na vrhu
Foto: Profimedia
Saznajte kojih 11 nogometaša s nadolazećeg SP-a je najviše zaradilo u protekloj sezoni.
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Sportico, portal koji se bavi poslovnom stranom sporta, objavio je listu 11 najplaćenijih nogometaša koji će nastupiti na ovom Svjetskom prvenstvu.

Sportico je listu sastavio po sezoni 2025./26., a navedena su dva iznosa. Zarada na terenu i izvan terena. Podaci o prihodima s terena uključuju osnovne plaće, bonuse i, u nekim slučajevima, ugovore o pravima fotografija i videa temeljenim na klubu.

Podaci izvan terena sastoje se od sponzorstava, licenciranja, nastupa i memorabilija, kao i novčanih prinosa od bilo kojeg poslovanja u kojem sportaš ima značajan udio.

U situacijama u kojima se vjeruje da sponzori lige ili kluba subvencioniraju ugovore igrača, kao što je slučaj s Cristianom Ronaldom ili Messijem, ta vrijednost se obuhvaća u zaradi s terena.

U fotogaleriji provjerite kojih 11 igrača je najviše zaradilo protekle sezone i koliki su iznosi.

5.6.2026.
8:58
Sportski.net
Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.Plaće NogometašaNajplaceniji NogometasCristiano RonaldoLionel MessiKylian Mbappe
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