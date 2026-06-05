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ATRAKTIVNA DIVA /

O ovim izazovnim izdanjima Jennifer Lopez ne možemo prestati razmišljati

O ovim izazovnim izdanjima Jennifer Lopez ne možemo prestati razmišljati
Foto:
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Glumica i glazbenica Jennifer Lopez (56) već desetljećima zna kako privući pažnju svojim modnim izdanjima, a posebno su nezaboravni njezini izazovni, ali promišljeni outfiti.

Iako uvijek odjevena izazovno, uvijek je imala osjećaj za ravnotežu između seksepila i elegancije, zbog čega njezini outfiti rijetko prelaze granicu dobrog ukusa.

Bilo da se pojavljuje na crvenom tepihu ili u glazbenim spotovima, jasno je da točno zna što želi naglasiti i kako to predstaviti. Njezine kombinacije često ističu figuru, ali su krojene i stilizirane tako da zadrže dozu sofisticiranosti, zbog čega se njezina izdanja ne doživljavaju kao provokacija radi provokacije, nego kao promišljen modni izraz.

Njezini najzanimljiviji stajlinzi i dalje se prepričavaju i inspiriraju nove generacije, a u galeriji pogledajte najizazovnija izdanja popularne dive.

5.6.2026.
7:05
Ivana Bradić
Jennifer LopezHollywood
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