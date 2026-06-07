Jennifer Lopez pokazala kako izgleda bez šminke, a pratitelji ju optužili za korištenje filtera
Središnji dio objave bio je predstavljanje novog proizvoda
Jennifer Lopez (56), globalna superzvijezda, imala je tjedan za pamćenje. Nakon što je njezin novi film osvojio streaming ljestvice, obožavatelje je na Instagramu dočekala s još velikih vijesti, predstavljajući novi proizvod iz svoje beauty linije. Lopez se obratila svojim pratiteljima kako bi najavila gust raspored. "U redu, možemo li razgovarati o ovom vikendu?!", započela je u opisu objave, nabrajajući razloge za slavlje: premijeru filma "Uredska romansa", pokretanje potpuno nove web stranice njezina brenda JLO Beauty i lansiranje dugoiščekivanog seruma za lice.
Njezina nova romantična komedija, "Uredska romansa" (Office Romance), u kojoj glumi uz Bretta Goldsteina, odmah se popela na prvo mjesto globalnih i američkih ljestvica gledanosti. Samo dan nakon što je film počeo osvajati publiku, Lopez je iskoristila zamah kako bi najavila i značajne novosti u svom rastućem beauty carstvu.
Središnji dio objave bio je predstavljanje novog proizvoda. Dok je Lopez u videu tvrdila da u tom trenutku na licu nema nikakav proizvod, reakcije pratitelja bile su podijeljene. Mnogi su hvalili njezin "bezvremenski" i "mladenački" izgled, ostavljajući komentare poput "Prekrasna si" i "Taj sjaj nikad ne blijedi". Ipak, neki su ostali skeptični: "Skini filter da ti vjerujemo", "Tko ti je sredio lice?", "Stalno koristi filtere i očekuje da vjerujemo da proizvodi djeluju", bili su neki od komentara.