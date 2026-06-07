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Jennifer Lopez pokazala kako izgleda bez šminke, a pratitelji ju optužili za korištenje filtera

Jennifer Lopez pokazala kako izgleda bez šminke, a pratitelji ju optužili za korištenje filtera
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Foto: VALERIE MACON/AFP/Profimedia

Središnji dio objave bio je predstavljanje novog proizvoda

7.6.2026.
18:33
Hot.hr
VALERIE MACON/AFP/Profimedia
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Jennifer Lopez (56), globalna superzvijezda, imala je tjedan za pamćenje. Nakon što je njezin novi film osvojio streaming ljestvice, obožavatelje je na Instagramu dočekala s još velikih vijesti, predstavljajući novi proizvod iz svoje beauty linije. Lopez se obratila svojim pratiteljima kako bi najavila gust raspored. "U redu, možemo li razgovarati o ovom vikendu?!", započela je u opisu objave, nabrajajući razloge za slavlje: premijeru filma "Uredska romansa", pokretanje potpuno nove web stranice njezina brenda JLO Beauty i lansiranje dugoiščekivanog seruma za lice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Njezina nova romantična komedija, "Uredska romansa" (Office Romance), u kojoj glumi uz Bretta Goldsteina, odmah se popela na prvo mjesto globalnih i američkih ljestvica gledanosti. Samo dan nakon što je film počeo osvajati publiku, Lopez je iskoristila zamah kako bi najavila i značajne novosti u svom rastućem beauty carstvu.

Središnji dio objave bio je predstavljanje novog proizvoda. Dok je Lopez u videu tvrdila da u tom trenutku na licu nema nikakav proizvod, reakcije pratitelja bile su podijeljene. Mnogi su hvalili njezin "bezvremenski" i "mladenački" izgled, ostavljajući komentare poput "Prekrasna si" i "Taj sjaj nikad ne blijedi". Ipak, neki su ostali skeptični: "Skini filter da ti vjerujemo", "Tko ti je sredio lice?", "Stalno koristi filtere i očekuje da vjerujemo da proizvodi djeluju", bili su neki od komentara.

 

Mislite li da Jennifer Lopez koristi filter u ovoj objavi?

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Jennifer LopezšminkaFilter
komentara
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