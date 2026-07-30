Pršut na čelu koštao ga izbora, a sada i glave: Ovo je Kerumov put od bagera do Ferrarija

TRUMP PRIJE TRUMPA /

Da nisam lijepio pršut po čelu, pobijedio bi na izborima, svojedobno je govorio. A da nije bespravno izgradio konobu Pršut, e onda možda ne bi završio u pritvoru. U Veloj Luci je rano jutros uhićen Željko Kerum. I to jer se sumnja da je na ilegalan način legalizirao bespravne objekte u Kaštelima. Nekadašnji splitski gradonačelnik i aktualni koalicijski partner splitskog HDZ-a, poznat po sirovoj retorici: počeo je skromno, kao bagerist u Iraku. Putem je izgradio poslovno carstvo, nema čime se nije bavio: trgovinom, nekretninama, turizmom, imao je čak i OPG i benzinsku pumpu. Garažu je punio Hummerima i Ferrarijima, a medije osebujnim ispadima. O jednom od najkontroveznijih političara Hrvatske pogledajte više u prilogu