Kako je malo selo postalo odredište milijuna hodočasnika? Za Direkt govori redatelj filma 'Gospa'

Za tri kaznena djela sumnjiči se 31-godišnji Poljak, koji je jučer vandalizirao po Međugorju. Šaranje po gospinom licu, paljenje oltara i uvredljive poruke koje je ostavio, uznemirile su brojne vjernike u Hrvatskoj koji su u Međugorju pronalazili mir i utjehu.

Prošlo je 45 godina otkako je šestero djece ispričalo da im se tamo ukazala Gospa. Malo hercegovačko selo s tisuću stanovnika postalo je odredište u koje godišnje stiže milijun hodočasnika, službeno je hodočašća odobrio i papa Franjo.

"Sjećam se trenutka kada sam prošao pokraj table s natpisom Međugorje. Prvi put u životu bio sam ponosan na sebe", rekao je Bartolomiej Krakowiak 2017. Tada 22-godišnji katolik Bartolomiej Krakowiak nakon 57 dana hodanja od Varšave, stiže u Međugorje.

"Upoznao sam živoga Boga, živoga Krista koji jest, koji je uskrsnuo", rekao je.

Tada je bio uvjeren da se Gospa ukazuje vidjelicama. Rekao je da mu za to nije potrebna nikakva potvrda. A onda se devet godina kasnije vraća u Međugorje. Ovaj put ne kao hodočasnik, nego vandal.

'Treba mu dati priliku da se oporavi'

Zapalio je oltar crkve svetog Jakova. A nekoliko stotina metara dalje, Gospin kip na Brdu ukazanja prekrio je crnom bojom i porukom: "Devil in a skirt", odnosno - đavo u suknji.

"To je samo kip. To je samo kip. Prvenstveno kada je čovjek u pitanju kojemu treba dati priliku da se oporavi, pa ako dajemo priliku čovjeku, kip ćemo već obnoviti, restaurirati", kaže Željko Lovrić, župnik Župe svetog Leopolda Mandića.

Na pitanje, treba li mu oprostiti, župnik kaže: "Apsolutno, pogotovo jer je to osoba koja treba našu pomoć i našu brigu."

Svjetski mediji o incidentu

Z buta do Maryi, odnosno Pješice Mariji - tako se zove Facebook stranica na kojoj Poljaka prati 27 tisuća ljudi. Na njoj je opisivao cijelo svoje hodočašće. A u svojoj knjizi pisao je o alkoholizmu, obiteljskom nasilju koje je proživio kao dijete, borbi s ovisnostima i depresiji.

"Meni je zadnje palo napamet da je to učinio netko druge vjere, vjeroispovijesti ili nacionalnosti. Bio sam uvjeren da je to netko od naših", kaže župnik Lovrić.

I tako danas o jednom malom hercegovačkom selu piše cijeli svijet: Horor - napisao je The Sun. O uništenom kipu djevice Marije raspisali su se i New York Post i Washington Post. Pa i Fox News, talijanski Rai i Vatikan.

Oglasili se i poznati

I ne pišu samo mediji. "Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine", napisala je Nina Badrić. "Ne oskvrnjuje se Majka Božja", kaže Dejan Lovren. Oglasili su se i Blanka Vlašić, i Albina, i Ivan Perišić. A javio se i poljski redatelj igranog dokumentarca "Pozvani 2" čije ste kadrove gledali na početku priloga.

'Nedavno je doživio raspad braka, izgubio posao'

"Odrastao je u disfunkcionalnoj obitelji. Nedavno je doživio raspad braka, potom i izgubio posao. Nažalost, nije želio prihvatiti pomoć. Znam samo da se već dulje vrijeme borio s vrlo ozbiljnim psihičkim problemima, koji su možda zahtijevali i psihijatrijsko liječenje".

Poljak je ostavio i transparent na svom jeziku s tekstom: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti. Imam dokaze!!!"

Kakve točno, još ne znamo, ali znamo da je baš te 1981. šestero mladih tvrdilo da im se Gospa ukazala. Vijest se proširila jako brzo, toliko da se već petoga dana u Međugorju okupilo oko 15 tisuća ljudi. A među prvima koji su stigli, bio je i naš redatelj koji je desetljeće kasnije i snimio film o ukazanju, s Martinom Sheenom u glavnoj ulozi fra Joze Zovka.

'Trn u oku mnogima'

"Ono što je meni tada bilo vrlo bitno, što se mene osobno tiče jest misa 25.7. na sv. Jakova 1981., kada je Jozo Zovko zbog propovijedi na toj misi završio u zatvoru", kaže Jakov Sedlar, redatelj filma Gospa.

"Ja mislim da je Međugorje otpočetka bio trn u oku mnogima. Kada govorimo o ljudima izvan Hrvatske, izvan tadašnje Jugoslavije, jednostavno nisu mogli, željeli ili što ja znam što, prihvatiti da se Gospa ukazala na takvom mjestu, u jednom malom selu, hrvatskom narodu, to je bilo njima neprihvatljivo", dodaje redatelj.

Vatikan nije priznao ukazanja

Sumnjao je tako i Vatikan. Još '91. crkveni je zaključak bio da se nadnaravnost ukazanja ne može utvrditi. Ipak, papa Franjo je 2019. dopustio službena hodočašća, a prije dvije godine Vatikan je Međugorju dao status nihil obstat – odnosno, nema zapreke. Priznali su im tada brojne duhovne plodove: obraćenja, ispovijedi, molitvu i povratke vjeri. Ali ne i sama ukazanja.

"Ja sam kao dijete, 1981. imao 6 godina, kupio sam u nekom dućanu žutu neku kazetu s pjesmama iz Međugorja. Mama mi je kupila. Međutim ja sam s vremenom i sumnjao i budio opet vjeru u te događaje u Međugorju i danas sam li-la. No ono što se tamo događa, to će svaki svećenik reći: veliki broj ispovijedi, veliki broj pričesti, obraćenja", kaže župnik Lovrić.

Komercijalizacija

Gospin kip i ovaj kraj godišnje posjeti oko 2 milijuna hodočasnika. I tako su s vjernicima došli i hoteli, pansioni, restorani, suvenirnice. Mjesto navodnog ukazanja postalo je komercijalizirano. A dan poslije incidenta - ovdje ima puno vjernika - pa i samih Poljaka.

"Jako nam je žao što je naš Poljak to učinio. Ali imamo jednu važnu poruku za sve diljem svijeta: da molimo za njega", kaže jedan od njih.

"Tužno je to uopće vidjeti, znate. Neovisno o kome se radi, da li je čovjek, nije katolik, ateist, musliman, šta god, jednostavno se to ne može svest pod normalno. To ne može normalan čovjek napraviti neovisno koje je vjere i da li uopće vjeru ima", smatra redatelj Sedlar.

Istraga tek počinje

Za Krakowiaka, međutim, tek počinje istraga. Terete ga za izazivanje vjerske mržnje, oštećenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti.

"Trudim se pokazati ljudima da ih Bog voli i da se Bog bori za njih", govorio je nekad.

Sada će se boriti na sudu - za oštećenje Gospina kipa i oltara prijeti mu od šest mjeseci do pet godina zatvora.