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VANDALIZAM U MEĐUGORJU /

Poljak na ispitivanju u Tužiteljstvu, čeka se odluka o pritvoru: Evo što propisuje zakon u BiH

Poljak na ispitivanju u Tužiteljstvu, čeka se odluka o pritvoru: Evo što propisuje zakon u BiH
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Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nakon ispitivanja osumnjičenog u srijedu ujutro, tužitelj će odlučiti hoće li predložiti određivanje pritvora te koje će daljnje aktivnosti biti poduzete u predmetu

29.7.2026.
10:54
Hinadanas.hr
Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Iz Tužiteljstva Bosne i Hercegovine priopćili su da će policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije dežurnom tužitelju predati Poljaka osumnjičenog za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju, javlja Bljesak.info.

Nakon ispitivanja osumnjičenog u srijedu ujutro, tužitelj će odlučiti hoće li predložiti određivanje pritvora te koje će daljnje aktivnosti biti poduzete u predmetu.

"Mi preuzimamo predmet. Ujutro ga dovode nama i ide prijedlog za pritvor", rečeno je u utorak navečer Hini. Poljski državljanin (31) trenutačno se nalazi u policijskom pritvoru u Ljubuškom. Na društvenim mrežama i lokalnim medijima objavljen je njegov identitet, no policija se o tomu nije oglasila. 

Iz Tužiteljstva BiH naveli su da se osumnjičenog tereti za kazneno djelo iz članka 145.b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je propisano kazneno djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata. ''Tko ošteti, učini neupotrebljivim ili sruši vjerski objekat, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina'', stoji u spomenutom članku.

Uhićen kod Ljubuškog

Podsjetimo, poljski državljanin uhićen je na području Zapadnohercegovačke županije, nakon što je pronađen u mjestu Cerno kod Ljubuškog.

Dovodi ga se u vezu s paljenjem vanjskog dijela oltara crkve sv. Jakova u Međugorju te skrnavljenjem i oštećenjem Gospina kipa. Na vjerskim obilježjima ostavljeni su natpisi na poljskom i engleskom jeziku, dok je Gospin kip bio premazan crnom bojom.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto pozvala je nadležne institucije da brzo rasvijetle slučaj i procesuiraju odgovorne. Napade su osudili i HDZ BiH i SDP BiH, poručivši da vandalizam i skrnavljenje vjerskih objekata i simbola zaslužuju nedvosmislenu osudu.

Međureligijsko vijeće BiH ocijenilo je da skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta molitve predstavlja vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. 

Mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić poručio je da ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve te pozvao vjernike da na takve postupke ne odgovaraju ogorčenošću, nego molitvom i praštanjem. 

MeđugorjeVandalizamPolicijaTužiteljstvo BihBosna I Hercegovina
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