Poljski hodočasnici u Međugorju šokirani vandalizmom: 'Učinili su to ljudi nalik Sotoni'

Deseci vjernika su moleći krunicu čekali da u utorak ponovno vide Gospin kip u kamenoj bjelini dok su štićenici zajednice Cenacolo na 35 stupnjeva uklanjali tragove nezabilježenog vandalskog čina u Međugorju, svjetski poznatom marijanskom svetištu.

Policija je ranije u utorak uhitila 31-godišnjeg Poljaka, osumnjičenog da je prethodne noći izlio crnu boju po Gospinom kipu na Podbrdu, oštetio još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku.

Tragove njegova vandalizma uklanjali su pripadnici Cenacola, katoličke zajednice za izliječenje mladih od ovisnosti koja među 20 zemalja djeluje i u Bosni i Hercegovini.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Kip je bio je prekriven bijelom plahtom dok su ga brusnim papirom i drugim alatima čistili od crne boje kojom je bio zaliven. Na postolju su još bile vidljive i uvredljive poruke ispisane na engleskom i poljskom jeziku.

Za to su vrijeme okupljeni hodočasnici u tišini molili, čekajući da se ispod plahte ponovno ukaže prepoznatljivi bijeli lik Kraljice mira.

Vjernici u nevjerici

Bračni par iz Poljske, Artur i Nina Adamczewski, smatra da je vandalski čin usmjeren protiv svetog mjesta.

“Učinili su to ljudi nalik Sotoni. Došli su noću i oskvrnuli ovo sveto mjesto. Sve su prebojili u crno”, rekao je Artur Adamczewski.

“Potreseni smo ovime što se dogodilo”, dodala je Nina, ističući kako joj je nevjerojatno da netko može pokazati takvo nepoštovanje prema tuđoj vjeri.

“Od nas se očekuje, i mi takvi jesmo, da poštujemo druge, njihovu vjeru i uvjerenja. Ali u drugom smjeru to ne funkcionira. To je jako tužno”, rekao je Artur.

Poljaci su, uz Talijane te vjernike iz Hrvatske i BiH, među najbrojnijim hodočasnicima u Međugorju. Adamczewski kažu kako su brojni njihovi sunarodnjaci sa suzama u očima dočekali vijest o vandalizmu koji je počinio njihov sugrađanin.

Foto: Društvene mreže

Ivanković: Udar Sotone na Međugorje

Među okupljenima kod Gospina kipa je i Ivan Ivanković iz Bijakovića, koji je 24. lipnja 1981. bio među skupinom mladih koja je sudjelovala u prvom danu međugorskog fenomena i tvrdila da je vidjela Gospu.

Ivanković nije jedan od šestero vidjelaca koji su poslije nastavili redovito javno svjedočiti o ukazanjima. U vrijeme komunističke Jugoslavije zbog svojih je svjedočenja bio progonjen i zatvaran.

Uplakanih očiju, rekao je da je za događaj saznao rano ujutro kada ga je probudio brat i poslao mu fotografiju.

“Moje osobno mišljenje, i ono što iščitavam iz Gospinih poruka, jest da je ovo izravan udar Sotone na Međugorje, župu i ljude koji ovdje dolaze. Ali, hvala Bogu, mi smo jači”, istaknuo je.

Foto: Društvene mreže

Podbrdo opet pod pritiskom

Podsjetio je i na prve dane međugorskih događaja, kada su jugoslavenske komunističke vlasti nastojale zaustaviti okupljanje vjernika na Podbrdu.

Kaže da su ga događaji od utorka vratili upravo u to razdoblje, kada je Podbrdo bilo pod snažnim pritiskom vlasti, ali dodaje kako ga prizor brojnih ljudi koji se i nakon incidenta uspinju prema mjestu molitve uvjerava da događaj neće zaustaviti hodočasnike.

Među njima su bili Dario i Anita Erceg, podrijetlom iz Usore a žive u Švicarskoj. U Međugorje su s djecom stigli na hodočašće koje je, umjesto uobičajenog odlaska na Podbrdo, započelo šokantnim prizorom.

“Jutros smo došli u Međugorje i kada smo doznali što se dogodilo, ostali smo bez riječi. Tužno je da netko može napraviti nešto takvo. Koliko na svijetu ima dobrih djela, očito ima i loših”, rekao je Dario Erceg.

Ipak, kaže da nisu izgubili razlog zbog kojeg su došli. “Neka Bog oprosti i neka Gospa oprosti za ovo što se dogodilo”, dodao je Erceg.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Sve spremno za Mladifest

Do utorka poslijepodne saniran je vanjski oltar gdje će se služiti mise, pa se očekuje da vandalski čin neće poremetiti Mladifest, molitveni festival za mlade iz cijeloga svijeta koji uključuje mise, molitvu, klanjanje i svjedočanstva te odlazak na Podbrdo i Križevac.

Međugorski fenomen počeo je 24. lipnja 1981. kada je skupina mladih posvjedočila da im se na Podbrdu ukazala Gospa.

Katolička crkva do danas nije službeno potvrdila nadnaravnost tih ukazanja, iako je fenomen godinama proučavala i posebna vatikanska komisija pod vodstvom kardinala Camilla Ruinija.

Vatikan je 2024. Međugorju dodijelio status "nihil obstat", odnosno zaključio da “ništa ne priječi” vjernike da prihvate njegove brojne duhovne plodove i sudjeluju u javnim pobožnostima. No, odluka nije potvrdila nadnaravnosti ukazanja.

Za pastoralnu skrb o župi i milijunima hodočasnika papa je uspostavio službu posebnog apostolskog vizitatora koju trenutno obavlja nadbiskup Aldo Cavalli.