Međugorje plače, riječi se muče kroz suze: 'Što je ovo trebalo, kome ovo smeta'

Nešto prije 13 sati u utorak uhićen je muškarac kojeg se dovodi u vezu s s paležom marijanskog svetišta u Međugorju. Na objavljenim snimkama vidi se kako muškarac dolazi za spremnikom goriva, iz njega polijeva pa pali vanjski oltar iza župne crkve svetog Jakova.

Požar je brzo stavljen pod kontrolu, no nastala je materijalna šteta. Sumnja se da je ista osoba odgovorna i za vandalizam nad dva Gospina kipa. Na onom na Brdu ukazanja crnom su bojom bili prekriveni lice, prednji dio tijela, ruke i stopala. Oštećeno je bilo i postolje, na kojem je na engleskom jeziku bilo ispisano: "vrag u suknji".

Počinitelj je poljski državljanin, uhićen je na području Ljubuškog gdje su ga mještani ulovili i zadržali do dolaska policije.

O svemu su se oglasili i iz kantonalne policije. "Ta osoba je lišena slobode, nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje i utvrđivanje identiteta. Tada bi trebalo postati jasnije koji su motivi ovog slučaja. O svemu je obaviješten i tužitelj iz Mostara", kazala je Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.

Osude sa svih strana

Sa svih strana stižu osude ovog neobjašnjivog čina. Kipovi su očišćeni odmah nakon vandalizma, a svetište je otvoreno svim hodočasnicima.

"Za ne povjerovat' da to osoba može učiniti... Šta je njemu u glavi bilo?", kazao je jedan Međugorac. Drugi pak kroz suze je pred kamerama izustio: "Šta je ovo treba i kome ovo smeta... Bože sačuvaj, ovo može samo monstrum, 'ko je bio da je bio"

Međugorski župnik, fra Zvonimir Pavičić zahvalio je svima koji svojim radom pomažu da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, i kako je rekao, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira.

Devetnaestogodišnji Kićo pomogao je u hvatanju poljskog vandala.

"Vidjeli smo ga, ja sam bio u kući i gledao sam s balkona prema polju. Vidio sam momka. Tu je bio susjed Zeka i on ga je pitao odakle je. Mladić je prvo rekao da je Poljak, a zatim se brzo ispravio da je Holanđanin pa počeo bježati kad je to izgovorio. Tu se našao i Ivo koji ga je uhvatio i držao do dolaska dva policajca koji su ga pak držali dok nije marica došla po njega", kazao je Kićo za Net.hr.

Na pitanje kako se mladić ponašao, Kićo kaže da je pričao na poljskom i da ga nisu ništa razumjeli te dodaje da se osumnjičeni smijao kad su ga uhvatili. "Drago mi je što smo ga ulovili", skromno nam je kazao mladi junak.

Što je o svemu rekao Ivan Dragičević, jedan od međugorskih vidioca, pročitajte OVDJE.