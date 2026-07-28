Imamo reakciju vidioca iz Međugorja nakon oskvrnuća svetišta: 'Mržnja ne smije roditi novu mržnju'

"Gospa nas već desetljećima poziva na mir, obraćenje i molitvu. Zato ni danas ne smijemo dopustiti da mržnja rodi novu mržnju", poruka je mira Ivana Dragičevića, jednog od šestero vidjelaca iz Međugorja nakon nezapamćenog vandalizma.

"Naše oružje nije osuda, nego krunica. Naša snaga nije osveta, nego oprost. Naš odgovor nije strah, nego vjera", kazao je u razgovoru za Net.hr, osvrnuvši se na čin koji je šokirao regionalnu javnost i vjersku zajednicu.

Vijesti o oskvrnuću Gospina svetišta u Međugorju stigle su i do njega. Fotografije Gospina kipa na Brdu ukazanja i kod Plavog križa munjevito su se proširile. Lice i ruke išarane su crnim sprejem s natpisima "Đavo u suknji" i "Gospa vrag" dočekali su jutros zatečene vjernike koji su se došli pomoliti u jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih svetišta.

"Molimo za one koji su počinili ovaj čin. Možda upravo oni najviše trebaju Božje milosrđe i obraćenje. Molimo da Gospodin dotakne njihova srca i ispuni ih svojim mirom", kazao je Dragičević.

Jedan od šestero vidjelaca

Počinitelj, koji je u međuvremenu uhvaćen kod Ljubuškog, prozvao je i tamošnje vidjelice. Na jednom su transparentu ispisana njihova imena uz poruku: "Kao da su nam ti prevaranti pružili dokaze".

Dragičević je jedan od šestero mještana, tada djece i tinejdžera, kojima se jednog lipanjskog dana u ljeto 1981. ukazala Gospa.

Nakon čina koji je mnoge zgrozio, Dragičević podsjeća kako Međugorje nije izgrađeno na kamenu ni građevinama, nego molitvi milijuna hodočasnika i to nitko, kaže, ne može uništiti. "Ono što dolazi od Boga ne može biti pobijeđeno ljudskom zlobom", smatra.

I zato je pozvao sve da na ovo ne odgovaraju podjelama, nego šalje poruku mira koja je simbol Međugorja.

"Zato vas pozivam: ne odgovarajmo riječima koje dijele, nego životom koji svjedoči Evanđelje. Budimo još vjerniji svetoj misi, klanjanju, postu, molitvi krunice i čitanju Svetoga pisma. Neka ovaj događaj bude poticaj da još više otvorimo svoja srca Kristu.

Neka iz Međugorja ponovno odjekne ista poruka koja se čuje od prvoga dana: Mir, mir, mir – i samo mir. Neka mir zavlada između Boga i ljudi i među svim ljudima", zaključio je.