Užas u Međugorju: Išarani kipovi Gospe, osvanule skandalozne poruke! Zapaljen i vanjski oltar

Jedno od najpoznatijih katoličkih svetišta koje godinama privlači brojne vjernike i turiste, Međugorje, našlo se na meti vandalskog napada tijekom noći. Nepoznati počinitelji oskvrnuli su više vjerskih objekata, išarali kipove Bogorodice te zapalili vanjski oltar.

Šokantne fotografije proširile su se na društvenim mrežama. Sve se, prema informacijama koje je objavila La Luce di Maria, dogodilo oko četiri sata ujutro.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Kip Gospe na Brdu ukazanja išaran je crnim sprejem, a na podnožju kipa ispisana je skandalozna poruka na engleskom:"Vrag u suknji", a na transparentu u blizini napisano je "Međugorje je obmana", "Gospa=đavao" i "Samo Isus".

Zapaljen vanjski oltar

Na meti vandala našao se i još jedan simbol Međugorja, Plavi križ koji je isto išaran te je na njemu osvanuo natpis "ZLO". Vandalizam je počinjen i na Brdu ukazanja te na Križevcu, dvjema najpoznatijim hodočasničkim lokacijama u Međugorju, gdje je na nekoliko mjesta ispisana riječ "vrag" na engleskom.

Na jednom transparentu su na poljskom jeziku nabrojena imena vidjelica te poruka: "Kao da su nam ti prevaranti pružili dokaze".

Foto: Facebook

Foto: Facebook

La Luce di Maria navodi da je događaj potresao brojne hodočasnike i vjernike koji svakodnevno posjećuju Međugorje.

Osim toga, počinitelj je zapalio vanjski oltar iza župne crkve sv. Jakova.

Naša redakcija u posjedu je i snimke na kojoj se vidi kako nepoznati počinitelj dolazi do oltara i polijeva ga zapaljivom tekućinom i pali, prije nego što bukne veliki plamen. Na snimci se vidi da je nosio ruksak i šiltericu.

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije potvrdilo je za Bljesak.info da su zaprimili dojavu o vandalskom činu te da će uskoro imati više informacija.

"U utorak u 4.30 sati Policijska postaja Čitluk zaprimila je prijavu da je na Podbrdu u Bijakovićima oštećen Gospin kip ispisivanjem različitih natpisa", rekla je za Bljesak.info glasnogovornica MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš.

Oko pet sati ujutro izbio je požar na vanjskom dielui oltara. Policajci su na terenu, osigurali su mjesto događaja i traje očevid nakon koje će biti poznato više detalja.