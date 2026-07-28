Uhićen Poljak koji je oskvrnuo Gospin kip i zapalio oltar: Policija otkrila detalje

Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak, doznaje u utorak Hina od lokalne policije.

Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru.

Policija ga sumnjiči da je u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu, oskvrnavio glavni Gospin kip na Podbrdu te još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku.

Kip se nalazi na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" i poruka da su vidjelice lagale.

Incident je izazvao šok u Međugorju u južnoj Hercegovini, koje svake godine posjećuju tisuće katoličkih hodočasnika iz cijeloga svijeta.