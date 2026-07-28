FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VANDALSKI POHOD /

Uhićen Poljak koji je oskvrnuo Gospin kip i zapalio oltar: Policija otkrila detalje

Uhićen Poljak koji je oskvrnuo Gospin kip i zapalio oltar: Policija otkrila detalje
×
Foto: RTL Danas

Incident je izazvao šok u Međugorju u južnoj Hercegovini, koje svake godine posjećuju tisuće katoličkih hodočasnika iz cijeloga svijeta

28.7.2026.
15:25
Hina
RTL Danas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak, doznaje u utorak Hina od lokalne policije.

Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru. 

Policija ga sumnjiči da je u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu, oskvrnavio glavni Gospin kip na Podbrdu te još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku.

Kip se nalazi na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" i poruka da su vidjelice lagale.

Incident je izazvao šok u Međugorju u južnoj Hercegovini, koje svake godine posjećuju tisuće katoličkih hodočasnika iz cijeloga svijeta. 

MeđugorjeVandaliUhićenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike