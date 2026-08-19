Na Velebitu snimili nevjerojatan prizor: Poskok proždire drugu životinju, video nije za svakog

Čuvar prirode Adam Rukavina zabilježio je u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit prizor koji se u divljini ne viđa često. Snimku je objavio NP Sjeverni Velebit, a na njoj se vidi jedan od najpoznatijih stanovnika velebitskog krša u trenutku hranjenja.

"Još jedan zanimljiv video stigao nam je s terena! Priroda ponekad pokaže svoje lice koje nije uvijek nježno i pitomo. Ovaj zanimljiv prizor u NP Sjeverni Velebit zabilježio je naš čuvar prirode Adam Rukavina - poskok je uhvaćen u trenutku dok se hrani, čini se, sjenicom", naveli su iz Parka.

Važan dio ekosustava

Iz Nacionalnog parka podsjećaju da su poskoci predatori i važan dio prirodnog ekosustava. Hrane se različitim životinjama, a najčešće malim sisavcima, gušterima i pticama.

Iako je riječ o jednoj od najotrovnijih zmija u Hrvatskoj, iz Parka ističu da poskok u pravilu izbjegava ljude i neće biti agresivan ako se ne osjeti ugroženim.

"Pogledajte prizor iz divljine koji se rijetko ima priliku vidjeti uživo - priroda bez filtera, upravo onakva kakva jest", poručili su.

Poskoci se penju i na grane

Zanimljivost je da se poskoci ne skrivaju samo među kamenjem i raslinjem.

U Zagvozdu su prošle godine lovci tijekom lova naišli na čak devet poskoka, a neki su bili i na granama. Jedan od lovaca ispričao je tada za RTL Danas da mu je poskok u jednom trenutku visio iznad glave.

Stručnjaci pritom upozoravaju da je pri susretu sa zmijom najvažnije ostati miran jer će se ona u pravilu sama udaljiti.