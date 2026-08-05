Poskok gmizao po kući s dvoje djece, a vatrogasci nisu htjeli doći: 'Nismo osposobljeni'

Kao susret iz noćne more, tako svoje iskustvo opisuje Valentina Zadrić Matičević, kojoj je u kuću ušao poskok.

Ova majka dvoje djece javila se redakciji net.hr-a i ispričala da su u kući u tom trenutku bili šestogodišnje dijete i beba stara sedam mjeseci.

„Poskok nam je gmizao po podu kuhinje“, navela je.

Tvrdi da je nazvala broj 112 i zatražila pomoć, nakon čega su je spojili s Javnom vatrogasnom postrojbom Metković.

„Odbili su majku s dvoje male djece uz obrazloženje, citiram: 'Mi ne radimo sa zmijama.' Ostavili su nas na milost i nemilost tom istom poskoku“, navela je vidno uznemirena Valentina.

Kaže da je slala i e-mailove Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, ali odgovor nije dobila.

„Možda im takvo postupanje nije propisano pravilnikom ili zakonom, ali dužni su izaći kada je čovjek u neposrednoj opasnosti. Mi smo bili“, istaknula je. Na svojim društvenim mrežama u međuvremenu je i objavila sliku poskoka.

Vatrogasci: 'Nismo osposobljeni za takve poslove'

Kontaktirali smo JVP Metković, iz koje su objasnili zašto nisu izašli na intervenciju.

„Vezano uz poziv koji navodite, ali i slične intervencije (među koje možemo ubrojiti i uklanjanje stršljena, osa i drugih kukaca), prije svega moramo naglasiti da nam je iskreno žao situacije u kojoj se gospođa našla. Djelatnik koji je razgovarao s njom možda je mogao detaljnije objasniti razloge zbog kojih nismo izašli na intervenciju.

JVP Metković nije opremljena, niti su vatrogasci naše postrojbe osposobljeni za navedene poslove, koji ujedno ne spadaju u nadležnost vatrogasaca. Temelj za intervencije vatrogasaca je Zakon o vatrogastvu, koji ni u jednom članku ni podzakonskom aktu ne predviđa ovakve vrste intervencija. Slijedom toga, vatrogasci nisu obvezni osposobljavati se niti nabavljati opremu za hvatanje otrovnica i drugih životinja koje se, zbog različitih okolnosti, nađu u ili u blizini stambenih objekata“, odgovorili su iz JVP-a Metković.

Dodali su da su gospođu uputili na komunalno redarstvo Grada, koje bi joj eventualno moglo pomoći u rješavanju problema.

„Na ovakve pozive inače ne izlazimo, a svake godine zaprimimo ih nekoliko. Budući da na njih ne interveniramo, ne vodimo ni statistiku. Svjesni smo ovog problema i, koliko nam je poznato, ne postoji odgovarajuća institucija, primjerice iz veterinarske ili srodne struke, koja bi se profesionalno bavila ovakvim situacijama s kojima se građani suočavaju. No to ne znači da taj posao trebaju preuzeti vatrogasci, koji za njega nisu obučeni ni opremljeni, a u konačnici on nije ni u njihovoj nadležnosti“, poručili su.