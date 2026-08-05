Poznati poduzetnik snimio opasnu scenu kod Nina, mreže eksplodirale: 'Bez trunke mozga'

Poznati poduzetnik Davorin Štetner objavio je na svom Facebooku video za koji navodi da je snimio na Kraljičinoj plaži u Ninu i na kojem se vidi opasno ponašanje vozača jet-skija.

Naime, u jednom trenutku protupožarni zrakoplovi zahvaćaju vodu za gašenje požara, a ispred njega "juri" jet ski.

Štetner navodi da je vozač, koji je za jet-ski vukao goste na tubi, čak četiri puta prošao neposredno ispred zrakoplova. Navodi i da je pratio njihovo kretanje te im namjerno presijecao put.

"Ugrozio si živote dvojice herojskih pilota koji su spašavali tvoju imovinu. Protupožarni avioni najranjiviji su upravo tijekom zahvaćanja vode i neposredno nakon polijetanja jer tada teško manevriraju", napisao je autor snimke.

Slučaj prijavljen policiji

Dodao je da je slučaj prijavio policiji te da namjerava podnijeti kaznenu prijavu zbog ugrožavanja protupožarnih zrakoplova. U objavi je naveo i registracijsku oznaku plovila te ustvrdio da je riječ o tvrtki koja na toj lokaciji iznajmljuje jet-skije i drugu opremu za rekreaciju.

Podsjetio je i na nedavni slučaj iz iste uvale, kada su, prema njegovim tvrdnjama, dronovi i kitesurfer ometali zrakoplove tijekom gašenja požara.

Njegova objava je izazvala mnoge reakcije, u manje od jednog dana snimku je komentiralo njih skoro 300. Ovo su neki od komentara:

„Upravo smo ovo danas gledali s iste plaže, odnosno s druge strane prema Ždrijcu. I ja sam to komentirala. Dim se počeo jako dizati puno ranije, a dečki su već bili došli gasiti požar, tako da se ovaj nije slučajno našao ispod njih, nego namjerno. Idiot...

Još je pepeo letio po cijeloj plaži, a on je uzeo jet ski i tubu. Uzeo je čak i onu bananu pa vozio njih deset dok su vatrogasci pokušavali zahvatiti vodu. Stvarno bez trunke mozga, pameti i odgovornosti“, stoji u jednom komentaru.

Bilo je i ovakvih reakcija: „Tu bi trebalo stisnuti kazne i preko 10.000 eura pa neka se onda zafrkavaju“, „Svemir i ljudska glupost su beskrajni...“, „Opaliti mu takvu kaznu da više ne pomisli otići okupati se u more, a kamoli upravljati bilo kakvim plovilom“ i „Hvala što ste reagirali i prijavili, a da nije ostalo samo na Facebooku.“

No bilo je i onih koji se nisu složili s ostalim komentatorima. Tako je jedan korisnik napisao: „Dragi svi, ono što ste objavili i o čemu pričate nema veze s vezom. Nije ugrozio apsolutno nikoga. Zdravo.“

O svemu smo pitali i zadarsku policiju te ćemo objaviti odgovor kad ga dobijemo.