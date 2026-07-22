Putniku pozlilo na trajektu Zadar: Pokušali ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa

Na trajektu Zadar, koji je jutros trebao isploviti iz Staroga Grada za Split u 7.45 sati, preminuo je putnik starije životne dobi, izvijestila je Jadrolinija.

Putniku je pružena prva pomoć i pokušana je reanimacija, no unatoč naporima nije mu bilo spasa.

Kako prenosi Dalmatinski portal, zbog izvanrednog događaja trajekt je kasnio s isplovljavanjem. Nakon što su nadležne službe završile postupanje, nastavio je plovidbu prema Splitu.

Iz Jadrolinije su obitelji preminulog uputili izraze iskrene sućuti.