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TREBAO ISPLOVITI ZA SPLIT /

Putniku pozlilo na trajektu Zadar: Pokušali ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa

Putniku pozlilo na trajektu Zadar: Pokušali ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz Jadrolinije su obitelji preminulog uputili izraze iskrene sućuti

22.7.2026.
14:27
Jaga Komazec
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na trajektu Zadar, koji je jutros trebao isploviti iz Staroga Grada za Split u 7.45 sati, preminuo je putnik starije životne dobi, izvijestila je Jadrolinija.

Putniku je pružena prva pomoć i pokušana je reanimacija, no unatoč naporima nije mu bilo spasa.

Kako prenosi Dalmatinski portal, zbog izvanrednog događaja trajekt je kasnio s isplovljavanjem. Nakon što su nadležne službe završile postupanje, nastavio je plovidbu prema Splitu.

Iz Jadrolinije su obitelji preminulog uputili izraze iskrene sućuti.

JadrolinijaTrajektZadarSplitPreminuo čovjek
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