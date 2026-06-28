Drama na Jadranu: Trajekt Jadrolinije satima plutao između Iža i Ugljana, a onda su ga gurali!

Neugodna situacija dogodila se u subotu na trajektnoj liniji između Zadra i otoka Iža, kada je zbog tehničkog kvara Jadrolinijin trajekt Sis nekoliko sati plutao na moru prije nego što je uz pomoć remorkera sigurno pristao u luku.

Kako doznaje 24sata, putnici su na brodu proveli više sati čekajući pomoć nakon što je tijekom pristajanja u Bršanju došlo do problema s motorom. Prema riječima jedne putnice, trajekt je u luku stigao oko 16 sati, no zbog kvara nije mogao pristati te je ostao plutati između Iža i Ugljana.

"Trebali smo pristati u 16 sati, ali motori za zaustavljanje trajekta prestali su raditi pa smo samo plutali. Tek nakon dva sata rekli su nam da imamo besplatno piće, iako su mnogi putnici dotad već potrošili novac", ispričala je putnica za 24sata.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iz Jadrolinije su potvrdili da je na trajektnoj liniji 435 Zadar – Bršanj (Iž) – Rava – Mala Rava došlo do manjeg kvara na trajektu Sis. Trajekt je uz pomoć remorkera sigurno pristao u luku Bršanj, gdje su iskrcana sva 54 putnika koja su se u tom trenutku nalazila na brodu.

U tijeku je otklanjanje kvara kako bi se trajekt što prije vratio u promet, priopćili su iz Jadrolinije za 24sata. Dodali su kako će redovitu plovidbu na liniji tijekom dana preuzeti trajekt Jadran kako bi se osigurao kontinuitet prijevoza putnika. Remorker je, prema riječima putnice, na mjesto događaja stigao oko 19 sati te je potom počeo gurati trajekt prema obali.