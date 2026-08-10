Dječak (13) quadom sletio u kanal kod Varaždina: Ozlijeđen i 16-godišnjak

Dvojica maloljetnika (13 i 16) zadobili su ozljede u subotu nakon što su quadom sletjeli u odvodni kanal u Štefancu kod Varaždina.

Varaždinska policija u ponedjeljak je izvijestila da je do prometne nesreće došlo oko 13 sati, dok je quadom upravljao 13-godišnjak, koji ni nije smio voziti jer nema navršenih 16 godina, što je najniža starosna dob za upravljanja vozilima F kategorije.

Drugi maloljetnik, 16-godišnjak, nalazio se s njim na quadu.

Sletjeli u kanal

Tinejdžer je tijekom kretanja kroz lijevi zavoj, zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad upravljačem te je vozilom prvo sletio na travnatu površinu uz cestu, a potom je nastavio vožnju i sletio u kanal.

Oba maloljetnika nakon nesreće su završila u Općoj bolnici Varaždin, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija je privremeno oduzela quad te nastavlja na utvrđivanju svih detalja, ali i podnošenju odgovarajućih prijava protiv odgovornih osoba.