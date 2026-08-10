FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ PHOTOSHOPA /

Velika transformacija glumice: Amy Schumer pozirala u kupaćem kostimu, fanovi iznenađeni

Velika transformacija glumice: Amy Schumer pozirala u kupaćem kostimu, fanovi iznenađeni
×
Foto: Profimedia

Schumer je posljednjih godina otvoreno govorila o promjenama kroz koje je prolazila, kao i o problemima sa zdravljem koji su utjecali na njezin izgled i svakodnevni život

10.8.2026.
15:20
Hot.hr
Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Američka glumica i komičarka Amy Schumer (54) ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta fotografijama s odmora na jahti. Proslavljena glumica pozirala je u cvjetnom bikiniju na palubi luksuznog plovila, a fotografije je podijelila bez skrivanja tijela iza filtera i retuširanja. 

Velika transformacija glumice: Amy Schumer pozirala u kupaćem kostimu, fanovi iznenađeni
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Schumer je posljednjih godina otvoreno govorila o promjenama kroz koje je prolazila, kao i o problemima sa zdravljem koji su utjecali na njezin izgled i svakodnevni život. Danas izgleda osjetno vitkije, a njezina transformacija nije prošla nezapaženo među pratiteljima. 

Glumica je ranije otkrila da je izgubila oko 23 kilograma, nakon što se suočila s komplikacijama povezanima s Cushingovim sindromom i hormonalnim poremećajem. Upravo je zdravstvena situacija bila jedan od ključnih razloga zbog kojih je morala napraviti velike promjene u životnim navikama.

Velika transformacija glumice: Amy Schumer pozirala u kupaćem kostimu, fanovi iznenađeni
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Za razliku od brojnih slavnih osoba koje svoje transformacije često prikazuju kroz pomno obrađene fotografije, Schumer se odlučila na znatno prirodniji pristup. Fotografije s odmora objavila je bez filtera, pokazujući tijelo onakvim kakvo jest.

Danas, kako sama ističe, situacija je potpuno drukčija. Tvrdi da se osjeća odlično, ima više energije i uživa u fizičkim promjenama koje su uslijedile nakon zdravstvenih problema. 

Amy SchumerTransformacijaMršavljenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike