Velika transformacija glumice: Amy Schumer pozirala u kupaćem kostimu, fanovi iznenađeni

Američka glumica i komičarka Amy Schumer (54) ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta fotografijama s odmora na jahti. Proslavljena glumica pozirala je u cvjetnom bikiniju na palubi luksuznog plovila, a fotografije je podijelila bez skrivanja tijela iza filtera i retuširanja.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Schumer je posljednjih godina otvoreno govorila o promjenama kroz koje je prolazila, kao i o problemima sa zdravljem koji su utjecali na njezin izgled i svakodnevni život. Danas izgleda osjetno vitkije, a njezina transformacija nije prošla nezapaženo među pratiteljima.

Glumica je ranije otkrila da je izgubila oko 23 kilograma, nakon što se suočila s komplikacijama povezanima s Cushingovim sindromom i hormonalnim poremećajem. Upravo je zdravstvena situacija bila jedan od ključnih razloga zbog kojih je morala napraviti velike promjene u životnim navikama.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Za razliku od brojnih slavnih osoba koje svoje transformacije često prikazuju kroz pomno obrađene fotografije, Schumer se odlučila na znatno prirodniji pristup. Fotografije s odmora objavila je bez filtera, pokazujući tijelo onakvim kakvo jest.

Danas, kako sama ističe, situacija je potpuno drukčija. Tvrdi da se osjeća odlično, ima više energije i uživa u fizičkim promjenama koje su uslijedile nakon zdravstvenih problema.