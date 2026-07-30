Tragedija kod Varaždina: Mladić koji je ispao iz automobila preminuo u bolnici

Muškarac (28) preminuo je u srijedu u Općoj bolnici Varaždin od posljedica prometne nesreće u kojoj je sudjelovao dan ranije.

Do nesreće je došlo u srijedu oko 18.40 sati na državnoj cesti DC-35 u Ivanečkom Naselju.

Vozačica (22) zbog neprilagođene brzine izgubila je nadzor na automobilom, nakon čega se vozilo zanijelo u stranu, udarilo u smjerokazni stupić i betonski most izvan kolnika.

Ispao iz automobila

Auto se zatim nekontrolirano kretao po oranici te se nekoliko puta prevrnuo, a 28-godišnjak, putnik u tom automobilu, ispao je van.

I on i vozačica potom su prevezeni u varaždinsku bolnicu, gdje je 28-godišnjak nažalost i podlegao ozljedama.