Pogledajte start 'za zatvor' Pajazitija koji je Bijele koštao pobjede u najvažnijoj utakmici

Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige odigrao 2:2 protiv poljskog Rakowa.

Vodeći pogodak za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama. Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka.

Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja. Konačnih 2-2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša. Uzvrat je za tjedan dana u Czestochowoj, a početak utakmice je predviđen za 19.00 sati.

Bijeli su nakon razočaravajućih 1:1 na poluvremenu, u nastavak utakmice ušli sjajno te ponovno poveli u 47. da bi u 55. minuti Adrion Pajaziti izveo majstorski potez utakmice.

Ovaj 23-godišnji albansko-kosvoski nogometaš rođen u Londonu je oko centra, ali na polovici gostiju, bez ikakave opasnosti po gol Hajduka ili ikakve kontre ušao čepovima u igrača visoko podignutom nogom. Start za zatvor! Start koji nema nikakve veze s pameću i start kojim je ostavio svoju ekipu u najvažnijoj utakmici sezone da igra skoro cijelo drugo poluvrijeme s igračem manje. Potez možete pogledati OVDJE.

Život na rubu

Nije ovo prvi put da Pajaziti radi glupost zbog koje navijači Hajduka čupaju kosu. Čovjek praktički svaku bitnu utakmicu Hajduka, pogotovo eurospku, igra na rubu crvenog kartona.

U prvoj utakmici protiv Pafosa dobio je žuti već u četvrtoj minuti, a onda do kraja utakmice nekim čudom preživio bez drugog žutog iako je rukama hvatao protivničke igrače kao da niti nema žuti. U uzvratu protiv Pafosa je također dobio žuti, a onda uredno izbijao loptu kod sviranog prekršaja za protivnika. Nikom nije jasno kako je uspio proći bez drugog žutog, ali na sve to treba dodati kako je skoro svaki njegov ulazak u duel, za kojeg je svjestan da ga ne smije izgubiti jer bi protivnik prošao u kontru, na opasnom rubu crvenog kartona. Slično je 'plesao na rubu' i na gostovanju kod Varaždina gdje je također igrao sa žutim kartonom, a sada protiv Rakowa diobio i izravni crveni koji je potpuno zaslužen.

Vrijedi se u ovom kontesktu prisjetiti i situacije u studenom prošle godine na utakmici protiv Osijeka (2:0). Gonzalo Garcia zamijenio je tada kapetana Krovinovića i ubacio Pajazitija, a Krovinović je pri izlasku s terena mrtav-ozbiljan govorio Pajazitiju: 'With life, with life!' sugerirajući mu da se i tih preostalih par minuta ne smije opustiti. Smijao mu se Pajaziti, a Krova se namrštio i ponovno mu na engleskom uzvratio: 'Nemoj mi se smijati!'.

Rekli bi neki kako je Pajaziti 'osebujan karakter', međutim ova majstorija protiv Rakowa ulazi u sferu neobjašnjivog.