Hajduk prosuo sve, a Garcia po svom: 'S**nja se događaju, proći ćemo dalje'

Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige odigrao 2:2 protiv poljskog Rakowa.

Vodeći pogodak za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama. Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka.

Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja. Konačnih 2-2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša. Uzvrat je za tjedan dana u Czestochowoj, a početak utakmice je predviđen za 19.00 sati.

"Kad dobijete crveni karton puno toga se mijenja u utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, a i oni su imali svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, a crveni karton je dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice. Važno je da možemo proći dalje. Mislim da možemo proći", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

'Silić je jako dobar'

Silić je na golu imao nekoliko jako loših reakcija. Razmišljate li o promjeni?

"Ne razmišljam. Silić je jako dobar golman i siguran sam da će nas spasiti u idućoj utakmici."

Koji je bio problem kod gola u nadoknadi?

"Branili smo se dobro, a prije gola smo im dozvolili situaciju kad su pogodili prečku. S**nje se dogodi, ali momci su bili hrabri."

Malo o Rakowu.

"Vrlo su dobra momčad. Poljske momčadi prolaze u Europi. Samo jedna njihova momčad je ispala ovog ljeta u kvalifikacijama. Rakow ima fantastične igrače, fizički su jaki, iskusni. Nisu me iznenadili."

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Je li mislite da je ovo i dalje 50-50?

"Naravno. Ako pogledate današnju utakmicu imali smo bolje šanse. Moramo otići u Poljsku po pobjedu. Pokazali smo da nismo 'luzeri'. Nekad imamo slabijih dana, ali ponosan sam na igrače. Oni više nisu djeca, bore se skupa, bit ćemo spremni za uzvrat."

Kako komentirate crveni karton Pajazitija?

"Bio je agresivan, utakmica je bila fizička. Bio je odličan do tog trenutka."