Evo kako Hrvatska stoji s koeficijentom nakon utakmica Rijeke i Hajduka

Odigrane su prve utakmice doigravanja za europska natjecanja, a tjedan za naše predstavnike gotovo da nije mogao proći gore.

Nakon što je u utorak Dinamo ispustio prednost od 2-0 protiv Vikinga i odigrao 2-2, slično se dogodilo i Hajduku, koji je u posljednjoj sekundi susreta primio pogodak za 2-2 protiv Rakowa. Rijeka je pak izgubila od Midtjyllanda, pa je tako nakon 0.125 bodova koje je u utorak Dinamo donio HNL-u Hajduk uprihodio jednak broj u četvrtak te sada koeficijent hrvatske lige na UEFA-inoj tablici iznosi 25.406 bodova.

To znači da se plasman Hrvatske nije promijenio te se naše prvenstvo i dalje nalazi na 21. mjestu s gotovo 0.600 bodova prednosti ispred Rumunjske. Do promjene je pak došlo iznad Hrvatske, budući da je Austrija preskočila Švedsku te sada ima 25.850 bodova, dok Švedska ima 25.750 bodova.

🇦🇹 Austria overtakes 🇸🇪 Sweden on 19th.



🇧🇦 BiH overtakes 🇱🇻 Latvia on 35th.



HUGE win for Larne in 🇬🇮 Gibraltar as it brought NIR back into Top 50, pushing 🇬🇪 Georgia below the line again. pic.twitter.com/Fs0mmC0NWR — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 20, 2026

Podsjetimo, svaka pobjeda nekog kluba donosi 1 bod nacionalnom koeficijentu, dok remi nosi 0.500 bodova. Potom se ti brojevi dijele s brojem klubova koji su te godine igrali bilo koju fazu europskih natjecanja, uključujući i kvalifikacije, što u hrvatskom slučaju znači četiri.