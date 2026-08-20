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Evo kako Hrvatska stoji s koeficijentom nakon utakmica Rijeke i Hajduka

Evo kako Hrvatska stoji s koeficijentom nakon utakmica Rijeke i Hajduka
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najbitnije je stvaranje veće razlike u odnosu na 24. poziciju, koja prvaka šalje u prvo pretkolo umjesto u drugo pretkolo Lige prvaka.

20.8.2026.
23:42
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Odigrane su prve utakmice doigravanja za europska natjecanja, a tjedan za naše predstavnike gotovo da nije mogao proći gore.

Nakon što je u utorak Dinamo ispustio prednost od 2-0 protiv Vikinga i odigrao 2-2, slično se dogodilo i Hajduku, koji je u posljednjoj sekundi susreta primio pogodak za 2-2 protiv Rakowa. Rijeka je pak izgubila od Midtjyllanda, pa je tako nakon 0.125 bodova koje je u utorak Dinamo donio HNL-u Hajduk uprihodio jednak broj u četvrtak te sada koeficijent hrvatske lige na UEFA-inoj tablici iznosi 25.406 bodova.

To znači da se plasman Hrvatske nije promijenio te se naše prvenstvo i dalje nalazi na 21. mjestu s gotovo 0.600 bodova prednosti ispred Rumunjske. Do promjene je pak došlo iznad Hrvatske, budući da je Austrija preskočila Švedsku te sada ima 25.850 bodova, dok Švedska ima 25.750 bodova.

Podsjetimo, svaka pobjeda nekog kluba donosi 1 bod nacionalnom koeficijentu, dok remi nosi 0.500 bodova. Potom se ti brojevi dijele s brojem klubova koji su te godine igrali bilo koju fazu europskih natjecanja, uključujući i kvalifikacije, što u hrvatskom slučaju znači četiri.

HajdukNk RijekaKoeficijent
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