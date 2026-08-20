HNS odredio suce za 4. kolo: Evo tko sudi Dinamu i Hajduku

Hrvatski nogometni savez objavio je sudačke postave za četvrto kolo SuperSport HNL-a, koje je na rasporedu od petka do nedjelje.

Najviše pažnje privlače dvoboji na Poljudu i Maksimiru. Patrik Kolarić sudit će utakmicu Hajduka i Osijeka, dok je za susret Dinama i Varaždina određen Duje Strukan.

Suci 4. kola SHNL-a

Rudeš – Lokomotiva: Antonio Melnjak

Slaven Belupo – Gorica: Mateo Erceg

Dinamo – Varaždin: Duje Strukan

Rijeka – Istra 1961: Igor Pajač

Hajduk – Osijek: Patrik Kolarić

Kolo u petak od 20 sati otvaraju Rudeš i Lokomotiva u Velikoj Gorici. U subotu slijede dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina, dok će se u nedjelju sastati Rijeka i Istra 1961 te Hajduk i Osijek.