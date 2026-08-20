FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZNATO KOLO /

HNS odredio suce za 4. kolo: Evo tko sudi Dinamu i Hajduku

HNS odredio suce za 4. kolo: Evo tko sudi Dinamu i Hajduku
×
Foto: Eibner-Pressefoto/Thomas Hess/imago sportfotodienst/Profimedia

Kolo u petak od 20 sati otvaraju Rudeš i Lokomotiva u Velikoj Gorici

20.8.2026.
18:54
Sportski.net
Eibner-Pressefoto/Thomas Hess/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski nogometni savez objavio je sudačke postave za četvrto kolo SuperSport HNL-a, koje je na rasporedu od petka do nedjelje.

Najviše pažnje privlače dvoboji na Poljudu i Maksimiru. Patrik Kolarić sudit će utakmicu Hajduka i Osijeka, dok je za susret Dinama i Varaždina određen Duje Strukan.

Suci 4. kola SHNL-a

Rudeš – Lokomotiva: Antonio Melnjak

Slaven Belupo – Gorica: Mateo Erceg

Dinamo – Varaždin: Duje Strukan

Rijeka – Istra 1961: Igor Pajač

Hajduk – Osijek: Patrik Kolarić

Kolo u petak od 20 sati otvaraju Rudeš i Lokomotiva u Velikoj Gorici. U subotu slijede dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina, dok će se u nedjelju sastati Rijeka i Istra 1961 te Hajduk i Osijek.

HnlDinamoRijekaHajduk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike