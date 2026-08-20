Jeste li primijetili ovo? Dok građani Gospića traže odgovore, neki zastupnici se smiju: 'Ovo je prestrašno'

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IZVANREDNA SJEDNICA /

Od jutra u Saboru traje burna izvanredna sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Iako ju je predsjednik Milanović tražio, na njoj se nije pojavio.

Zbog 37 tisuća tona otpada u Gospiću i činjenice da su vječne kemikalije već prodrle u podzemne vode - oporba traži i političku odgovornost vlade i proziva premijera Plenkovića.

Predstavnici jedne građanske inicijative upozorili su na moguć porast oboljenja od karcinoma u Lici – što je kod nekih zastupnika izazvalo podsmijeh.

O tome je govorila i ministrica zdravstva, a više pogledajte u prilogu.