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IZVANREDNA SJEDNICA /

Jeste li primijetili ovo? Dok građani Gospića traže odgovore, neki zastupnici se smiju: 'Ovo je prestrašno'

Od jutra u Saboru traje burna izvanredna sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Iako ju je predsjednik Milanović tražio, na njoj se nije pojavio. 

Zbog 37 tisuća tona otpada u Gospiću i činjenice da su vječne kemikalije već prodrle u podzemne vode - oporba traži i političku odgovornost vlade i proziva premijera Plenkovića.  

Predstavnici jedne građanske inicijative upozorili su na moguć porast oboljenja od karcinoma u Lici – što je kod nekih zastupnika izazvalo podsmijeh. 

O tome je govorila i ministrica zdravstva, a više pogledajte u prilogu. 

 

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20.8.2026.
19:22
Marina Brcković
Izvanredna Sjednica SaboraOpasni OtpadGrađanska InicijativaHrvoje Zekanović
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