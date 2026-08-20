Hrvatska na nogama zbog ozbiljnog problema, a njima ni traga ni glasa: 'Pa gdje toga ima?'

Hrvatski sabor izvanredno zasjeda zbog problema odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića koji se nije pojavio u sabornici, niti poslao izaslanika. Vladu, pak, predstavlja troje ministara - zaštite okoliša, zdravstva i pravosuđa.

Na saborsku raspravu nije došlo oko 20 zastupnika. U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Je li godišnji odmor važniji od trenutačno ključnog problema u Hrvatskoj"?

"Pa lijepo se kupati na moru. Primati saborsku plaću za nerad i još prekidati dvomjesečni godišnji odmor. Ljudi moji, pa gdje toga ima", pita se Božica Puškar.

Marinka Horvat vidi godišnji odmor kao pravo, ali odgovornost prema građanima smatra da bi trebala biti obveza. "Ako je godišnji odmor važniji od problema građana zbog kojih primate plaću, onda možda nije problem u godišnjem — nego u tome što ste zaboravili koga predstavljate i zašto ste izabrani. Građani svoje račune, probleme i obveze ne mogu staviti na čekanje dok se zastupnici odmaraju", navodi.

Danijela Vinić smatra kako su zastupnici "ionako cijelu godinu na godišnjem odmoru".

Marco Aurelio ističe kako se djecu u školama kažnjava zbog neopravdanih sati.

Pratitelj Mijo Sučić pak smatra da bi zastupnici u Saboru trebali volontirati ako vole domovinu.