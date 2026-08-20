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Američka glumica iskreno o gubitku 45 kilograma uz pomoć lijekova

Američka glumica iskreno o gubitku 45 kilograma uz pomoć lijekova
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Foto: RW/Mediapunch/Shutterstock Editorial/Profimedia

Glumica Chrissy Metz opisala je svoju bitku s kilogramima koju vodi od kada je bila djevojčica, a nakon što brojne dijete nisu pomogle okrenula se lijekovima i promjeni načina života

20.8.2026.
18:21
Hot.hr
RW/Mediapunch/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nakon bezuspješnih dijeta na kojima je bila od djetinjstva glumica Chrissy Metz (45) odlučila je koristiti lijek iz skupine GLP-1 čije djelovanje oponaša hormon koji tijelo proizvodi nakon jela i smanjuje žudnju za hranom i stvara osjećaj sitosti.

''Nisam osoba koja će nešto napraviti samo zato što to rade neke moje prijateljice i u početku sam bila oprezna'', rekla je glumica iz serije 'This is Us', koja je gledajući svoga oca i njegove zdravstvene komplikacije povezane s pretilošću odlučila potražiti  pomoć. 

Američka glumica iskreno o gubitku 45 kilograma uz pomoć lijekova
Tijekom nastupa 2023. godine
Foto: Rebecca Sapp/Getty images/Profimedia

''Pomislila sam, možda mogu reagirati na vrijeme i spriječiti da se to dogodi i meni. U perimenopauzi sam, a u mojoj obitelji postojali su problemi s pretilošću. Imala sam osjećaj da sam isprobala toliko različitih pristupa, bilo dijete ili terapija, ali ništa od toga zapravo nije djelovalo“, opisala je 45-godišnjakinja kojoj su liječnici odobrili korištenje ove skupine lijekova i do sada je izgubila 45 kilograma.

Američka glumica iskreno o gubitku 45 kilograma uz pomoć lijekova
Krajem lipnja u šetnji New Yorkom
Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

''Najviše primjećujem to što joj misli više nisu stalno zaokupljene hranom. To je jednostavno nevjerojatno“, rekla je i dodala kako je primijetila da ima više izdržljivosti dok osam puta tjedno nastupa u brodvejskom mjuziklu '&Juliet, da joj se menstrualni ciklus regulirao, ima manje upalnih tegoba i osjeća manje bolova u zglobovima. Glumica i redovito vježba, a morala je promijeniti način života koji sada iziskuje veliku disciplinu.

''Nije samo: ‘Uzet ću lijek jer je to lakši izlaz.’ Mnogi ljudi misle kako je ovo čarobni štapić, ali nije. Zapravo, morate biti još discipliniraniji. Morala sam promijeniti cijeli životni stil. Dobro je za mene jer napokon sebe stavljam na prvo mjesto. To je nešto što sam oduvijek željela učiniti, ali sada to stvarno moram provoditi u praksi“, rekla je u emisiji Today Metz kojoj je velika podrška i dečko.

Američka glumica iskreno o gubitku 45 kilograma uz pomoć lijekova
Na dodjeli nagrada SAG-AFTRA 2017. godine 
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Na korištenje GLP-1 lijekova odlučila se nakon nekoliko desetljeća borbe s pretilošću, a kako je 2017. godine opisala za Hollywood Reporter cijeli život je buckasta.

„Takva sam rođena, a kako sam odrastala, u različitim periodima života bila sam mršavija ili aktivnija ili sam se bavila sportom, ali definitivno sam uvijek bila malo punije dijete“, rekla je, a roditelji su je u prve programe za mršavljenje upisala s 11 godina gdje je bila najmlađa osoba. Njezinu težinu i tijelo tijekom odrastanja stalno je komentirao i njezin očuh, a s tim emocionalnim i  zlostavljanjem teško se nosila.

''Činilo se kao da ga moje tijelo vrijeđa, ali nije si mogao pomoći, osobito kad bih jela. Šalio se da će staviti lokot na hladnjak. Toliko smo dugo živjeli bez dovoljno hrane da sam, kad bi je bilo, osjećala kao da je moram pojesti prije nego što nestane. Hrana je bila moja jedina sreća. Krišom bih odlazila jesti u kupaonicu. Kekse, čips. Stvari koje sam mogla pojesti što brže kako me ne bi otkrili. Stvari koje bi mi pružile kratki osjećaj blaženstva i omogućile mi da nakratko ništa ne osjećam“, opisala je u svojim memoarima 'This Is Me' 2018. glumica koja o svojim iskustvima govori i na svojim društvenim mrežama. 

OzempicDijeta I VjezbanjeKilogrami
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