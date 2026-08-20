Zvijezda 'Kralja pornića' u šestom desetljeću izgleda kao seks-bomba: Skinula se u Italiji

Holivudska glumica Heather Graham (56), koju pamtimo po kultnim ulogama u filmovima "Kralj pornića" i "Mamurluk", svoje je snove o ljetovanju na slikovitoj obali Amalfi i ostvarila. U 57. godini života, glumica je pokazala zavidnu figuru i dokazala da su godine za nju samo broj. Glumica je na Instagramu objavila niz fotografija iz Positana, gdje dane provodi uz more, u kupaćim kostimima. Iako se čini da je riječ o bezbrižnom odmoru, Graham zapravo koristi kratku pauzu od snimanja jednog od trenutačno najpoznatijih televizijskih projekata.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Graham se trenutačno nalazi na snimanju četvrte sezone hit-serije "Bijeli lotus". Nova sezona snima se na francuskoj rivijeri, među ostalim u Saint-Tropezu, Cannesu i Parizu, a glumačkoj postavi pridružila su se velika imena poput Laure Dern, Stevea Coogana i Rosie Perez. Positano joj je tako poslužio kao savršeno mjesto za kratki bijeg od obaveza na setu.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Iako danas uživa u vezi s partnerom Micheleom Civettom, Heather Graham tijekom karijere povezivali su s brojnim poznatim muškarcima. Među njezinim najpoznatijim bivšim partnerima bio je glumac James Woods, s kojim je 1992. godine bila u vezi. Njihov odnos privukao je pažnju i zbog velike razlike u godinama, Graham je tada imala 22 godine, dok je Woods bio u četrdesetima.

Graham je početkom 2000-ih bila i u vezi s pokojnim glumcem Heathom Ledgerom, kojeg pamtimo po ulozi Jokera u "Vitezu tame". Upoznali su se u Pragu, gdje su tada boravili zbog snimanja, a njihova je veza trajala od 2000. do 2001. godine. Glumica je kasnije govorila o njihovom odnosu i nazivajući njihovu vezu posebnim razdobljem svojeg života. Nakon Ledgera povezivali su je s još nekoliko poznatih muškaraca, a jedan od njezinih duljih odnosa bio je onaj sa scenaristom i redateljem Yanivom Razom, s kojim je bila od 2008. do 2011. godine.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Graham je fotografijama iz Italije ponovno privukla pažnju pratitelja, koji su pohvalili njezin izgled. "Ova žena ne stari!", "Sa 56 izgledaš bolje od dvostruko mlađih" i "Izgledaš savršeno" samo su neki od komentara ispod objave. Glumica se pritom nije ustručavala pokazati figuru u kupaćim kostimima, a njezine fotografije još su jednom pokazale zašto se i danas smatra jednom od prepoznatljivijih ljepotica svoje generacije.