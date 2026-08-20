Zvijezda 'Kralja pornića' u šestom desetljeću izgleda kao seks-bomba: Skinula se u Italiji
Glumica Heather Graham uživa u Positanu, gdje se prepustila moru, suncu i talijanskim delicijama prije povratka na set 'Bijelog lotusa'
Holivudska glumica Heather Graham (56), koju pamtimo po kultnim ulogama u filmovima "Kralj pornića" i "Mamurluk", svoje je snove o ljetovanju na slikovitoj obali Amalfi i ostvarila. U 57. godini života, glumica je pokazala zavidnu figuru i dokazala da su godine za nju samo broj. Glumica je na Instagramu objavila niz fotografija iz Positana, gdje dane provodi uz more, u kupaćim kostimima. Iako se čini da je riječ o bezbrižnom odmoru, Graham zapravo koristi kratku pauzu od snimanja jednog od trenutačno najpoznatijih televizijskih projekata.
Graham se trenutačno nalazi na snimanju četvrte sezone hit-serije "Bijeli lotus". Nova sezona snima se na francuskoj rivijeri, među ostalim u Saint-Tropezu, Cannesu i Parizu, a glumačkoj postavi pridružila su se velika imena poput Laure Dern, Stevea Coogana i Rosie Perez. Positano joj je tako poslužio kao savršeno mjesto za kratki bijeg od obaveza na setu.
Iako danas uživa u vezi s partnerom Micheleom Civettom, Heather Graham tijekom karijere povezivali su s brojnim poznatim muškarcima. Među njezinim najpoznatijim bivšim partnerima bio je glumac James Woods, s kojim je 1992. godine bila u vezi. Njihov odnos privukao je pažnju i zbog velike razlike u godinama, Graham je tada imala 22 godine, dok je Woods bio u četrdesetima.
Graham je početkom 2000-ih bila i u vezi s pokojnim glumcem Heathom Ledgerom, kojeg pamtimo po ulozi Jokera u "Vitezu tame". Upoznali su se u Pragu, gdje su tada boravili zbog snimanja, a njihova je veza trajala od 2000. do 2001. godine. Glumica je kasnije govorila o njihovom odnosu i nazivajući njihovu vezu posebnim razdobljem svojeg života. Nakon Ledgera povezivali su je s još nekoliko poznatih muškaraca, a jedan od njezinih duljih odnosa bio je onaj sa scenaristom i redateljem Yanivom Razom, s kojim je bila od 2008. do 2011. godine.
Graham je fotografijama iz Italije ponovno privukla pažnju pratitelja, koji su pohvalili njezin izgled. "Ova žena ne stari!", "Sa 56 izgledaš bolje od dvostruko mlađih" i "Izgledaš savršeno" samo su neki od komentara ispod objave. Glumica se pritom nije ustručavala pokazati figuru u kupaćim kostimima, a njezine fotografije još su jednom pokazale zašto se i danas smatra jednom od prepoznatljivijih ljepotica svoje generacije.