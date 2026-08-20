Ovo je lički župan noć prije sjednice o opasnom otpadu. Ovako se pravda: 'To je bio poljubac za rođendan'

HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry snimljen je u srijedu navečer u pubu u centru Gospića, samo nekoliko sati prije izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Lici.

Portal Net.hr u posjedu je fotografija i snimki iz puba.

Na fotografijama je Petry u društvu mlađe crnokose ženske osobe, a koja je javnosti postala poznata nakon incidenta u Novalji u travnju ove godine.

Ponovno se druži sa ženom kao i u travnju 2026.

Riječ je o istoj ženi koja je sudjelovala u incidentu poznatom kao "Pepeljara u Novalji", piše Jutarnji list. Policija je tada intervenirala nakon sukoba u jednom još neotvorenom restoranu. Prema tada objavljenim informacijama, žena je bila u teško alkoholiziranom stanju, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.

Incident se dogodio večer prije otvorenja nove policijske postaje u Novalji, na kojem se župan trebao pojaviti. Petry se nakon toga javno ispričao građanima i poručio da će svojim radom opravdati povjerenje birača.

'To je bila samo čestitka'

Nove fotografije ovoga puta ne prikazuju novi incident, već samo da su Petry i žena iz ranijeg slučaja i dalje u bliskom kontaktu.

"Bio je Ani rođendan, radio sam do 18 sati taj dan. To je bila samo čestitka. Otišao sam kući nakon toga. Zadržali smo se možda sat i pol. Nisam bio pijan. Ima i bitnijih tema, što ne smijem nekoga poljubiti kad mu je rođendan? Dođeš na rođendan, poljubiš nekoga i odmah nastane problem. Imam pravo na privatni život", rekao je Petry za 24 sata.

Upit o ovom događaju smo poslali samom županu i mi, ali odgovor još nismo dobili.