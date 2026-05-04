Petry otkrio nove detalje drame, pitali ga i o promilima u krvi: 'To su tri-četiri gemišta'

Ličko-senjski župan Ernest Petry u ponedjeljak je dodatno pojasnio detalje incidenta koji je izbio 23. travnja u Novalji.

Mediji su ranije izvijestili da se Petry uoči svečanog otvorenja nove zgrade policije u Novalji, na terasi još neotvorenog restorana, našao usred svađe s 23 godine mlađom prijateljicom. Svjedoci su naveli da su padale teške riječi, a sve je eskaliralo nakon što je žena navodno počela bacati pepeljare i sve što joj je bilo pri ruci.

"Bili smo u ugodnom društvu, van javnog prostora, jer objekt nije otvoren. Jedna osoba počinila je djelo koje je počinila, nitko nije ozlijeđen, policija je odradila svoj posao, pohvaljujem ih", istaknuo je župan.

'Oko jedan promil, tri-četiri gemišta...'

Na pitanje novinara poznaje li osobno tu ženu i je li zaposlenica Županije, Petry navodi: "Poznajemo se svi mi na području Ličko-senjske županije osobno, ali ona direktno nije zaposlenica Županije."

Ističe da je na policiji dao izjavu o događaju. Dodaje da je bio alkotestiran te da je u krvi imao oko promil alkohola. "Oko jedan promil, znači tri-četiri gemišta, ako su to tri-četiri gemišta u večernjem druženju, gdje nisam vozio, mislim da to nije nikakva priča", zaključio je Petry.

'Ostao zatečen'

Podsjetimo, Petry se ranije tijekom dana oglasio priopćenjem i istaknuo kako se incident dogodio ničim izazvan te da u njemu nije bilo ozlijeđenih. "Osobno sam ostao zatečen događajem na koji nisam mogao utjecati, niti sam u istome sudjelovao bilo kojim svojim postupkom. U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno, istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio", objavio je župan na društvenim mrežama.

"Svjestan situacije, dužan sam se u svojstvu ličko-senjskog župana ispričati svim sugrađanima radi ovog događaja, uz napomenu da ću kao i do sada svojim radom nastojati opravdati povjerenje koje mi je dva puta ukazano na izborima, a sve u cilju razvoja Ličko-senjske županije", dodao je u objavi.

