JEDAN ZA DRUGIM /

Dva potresa pogodila Dalmaciju u svega 13 minuta: 'Par sekundi trešnje u dva jača vala'

Dva potresa pogodila Dalmaciju u svega 13 minuta: 'Par sekundi trešnje u dva jača vala'
Foto: PMF/Geofizički odsjek

Za sada nema informacija o eventualnoj šteti

25.5.2026.
17:38
Andrea Vlašić
PMF/Geofizički odsjek
Seizmološka služba je danas oko 17.25 sati zabilježila umjereno jak potres s epicentrom kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja na dubini od 5 kilometara. Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnjeva EMS ljestvice.

Drugi, slabiji potres, dogodio se svega 13 minuta kasnije i bio je magnitude 3.4 prema Richteru, na dubini od 10 kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se diljem srednje Dalmacije, a građani su ubrzo počeli dijeliti dojmove. "Par sekundi trešnje u dva jača vala", napisao je stanovnik Šibenik, dok iz Kaštel Štafilić stiže komentar: "Jak." Za sada nema informacija o eventualnoj šteti.

Građani su se oglasili i nakon drugog potresa. Iz Šibenika javljaju kako se osjetilo "kratko podrhtavanje", dok su stanovnici Splita naveli da je riječ o drugom podrhtavanju u kratkom vremenu.

"Opet, drugi put... kratko podrhtavanje", napisao je jedan građanin Splita, dok je drugi dodao da je drugi potres bio nešto slabiji od prvog.

