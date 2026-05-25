Mala inovatorica Glorija (7) osmislila robota frizera, njezina mama: 'Bilo je iznenađenje'

Robot sa šest ruku koji radi u frizerskom salonu ideja je sedmogodišnje Glorije Stanković Šprajc iz okolice Karlovca, koja je pobijedila na prestižnom međunarodnom natječaju Dream Machine i osvojila put u Meksiko.

Među više od tisuću dječjih inovacija iz cijelog svijeta, upravo je njezin šesteroruki robot frizer odabran kao jedan od najboljih projekata, a studenti prestižnog sveučilišta Monterey Tech. pretvorit će njezin crtež u pravog robota.

RTL-ova Maja Lipovšćak Garvanović razgovarala je sa sjajnom mladom inovatoricom Glorijom o tome kako je došla do ideje za šestorukog robota frizera te njezinom majkom Senkom, ujedno i voditeljicom Centra za darovite, talentirane i kreativne.

Ovo je crtež koji si nacrtala koji je osvojio nagradu. Kako si došla na ideju i što zapravo sve ovaj robot ima?

Taj robot ima svašta i sve ono što koriste frizeri.

Što si to sve nacrtala? Neke stvari si označila i slovima.

Prvim početnim slovima te frizerske stvari za frizuru. Imamo češalj, fen...

Imamo R i B?

B boja za kosu, a R ravno za kosu.

Opa taj robot baš precizno šiša. Znači šest mušterija može šišati istovremeno. Kako si došla na ideju tu?

Kad je moj brat išao na frizera i onda - op - nema frizera.

Nije bilo termina i onda si se dosjetila da bi zapravo jedan robot sa šest ruku mogao zamijeniti frizere?

Da!

Evo da pitamo i mamu - kako ste se vi osjećali kad je ovaj crtež pobijedio?

Kod nas doma, stalno su nekakvi izumi i stalno se nešto izmišlja, stalno nešto radimo novo. U svakom slučaju je bilo iznenađenje, jer ovo je prvi put da se ustvari Glorija prijavila tako mala, jer inače je to kategorija od šest do dvanaest godina. Glorija i Lea su imale šest godina kad su počele crtati. I bilo je jako zanimljivo, zato što je ustvari to nekakav robot koji i priča s tim ljudima jer je ona zamislila da će oni pričati o vremenu, pa evo, recimo, i donijeti kavu ida će ih uz put friziranje. Znači da će im raditi frizuru, da će ih češljati, da će ih šišati. I ustvari sve je to moguće danas napraviti. Moj najstariji sin se isto bavi robotikom i on je baš u jednom i u tom smjeru pa ona to i gleda i vidi. Sada priprema jednu inovaciju koja će raditi više toga i usput i povezati tu umjetnu inteligenciju itd. I ona to sve gleda i onda to sve upija i na svoj način to sve izražava.

To je revolucija u frizerskom poslu. Kakvi su utisci iz Meksika? Što kažu? Jeste čuli što su rekli inovatori?

Vidjeli smo od tog studenta koji je ovaj to su predstavljali tu ideju na osnovu njezine ideje i kažu da je jako fora iz hrvatskog Machine Drop - baš su jako sretni jer dobra ideja se uvijek daleko čuje, pogotovo ako se i pokaže ako netko sazna za nju. Tako da ja mislim da je to nešto što se može napraviti. I baš će mi biti veselo da vidim da se ta ideja zaista pretvorila u stvarnost.