Robot srušio ljudski rekord u polumaratonu, pogledajte snimku: 'Zaista impresivno'

Deseci humanoidnih robota proizvedenih u Kini pokazali su sve brže napredujuću atletsku sposobnost i vještine autonomne navigacije dok su se utrkivali s ljudskim trkačima u polumaratonskoj utrci u Pekingu u nedjelju, piše Reuters.

Za razliku od prošlogodišnjeg izdanja, u kojoj većina robota nije uspjela završiti utrku, a pobjednik je ostvario vrijeme od dva sata i 40 minuta, sada je bilo puno drugačije. Ne samo da se broj timova povećao s 20 na više od 100, nego su i neki vodeći roboti bili primjetno brži od profesionalnih sportaša.

Pobjednik, kojeg je razvio kineski tehnološki brend Honor, utrku je završio za 50 minuta i 26 sekundi, što je nekoliko minuta brže od svjetskog rekorda u polumaratonu koji je u Lisabonu prošlog mjeseca postavio ugandski trkač Jacob Kiplimo.

Honorovi timovi zauzeli su sva tri mjesta na pobjedničkom postolju, a svi roboti su se kretali autonomno i ostvarili vremena bolja od dosadašnjih svjetskih rekorda. Du Xiaodi, inženjer iz Honorovog pobjedničkog tima, rekao je da su robota razvijali godinu dana te da ima noge duge 90 do 95 cm (35 do 37 inča) kako bi oponašao vrhunske ljudske trkače, kao i tehnologiju tekućinskog hlađenja kakva se koristi u njihovim pametnim telefonima.

'Zaista impresivno'

"Držanje i način trčanja humanoidnih robota bili su zaista impresivni... S obzirom na to da se umjetna inteligencija razvija tek kratko vrijeme, već sam vrlo impresioniran što može postići takvu razinu izvedbe", naveo je Chu Tianqi, 23-godišnji student inženjerstva na Sveučilištu poštanskih i telekomunikacijskih znanosti u Pekingu.

Iako ekonomski isplative primjene humanoidnih robota uglavnom još uvijek ostaju u fazi testiranja, polumaraton je pokazao njihovu fizičku sposobnost i potencijal da preoblikuju sve, od opasnih poslova do borbenih operacija. Međutim, kineske robotske tvrtke i dalje imaju poteškoća u razvoju AI softvera koji bi humanoidima omogućio da dostignu učinkovitost ljudskih tvorničkih radnika.

Stručnjaci su istaknuli da vještine prikazane na polumaratonu, iako zanimljive i zabavne, ne znače nužno da je moguća široka komercijalizacija humanoidnih robota u industriji, gdje su ključni fina motorika, percepcija stvarnog svijeta i sposobnosti koje nadilaze jednostavne zadatke.

