Fensi robot lovi divlje svinje po gradu, a na ruci nosi dijamantni Rolex

Humanoidni robot Edward Warchocki postao je prava senzacija u europskih, ali i svjetskih medija nakon što se brzinom munje proširila snimka na kojoj usred Varšave lovi divlje svinje.

Na snimci koju je objavio Reuters, vidi se kako trči za njima i viče "Odlazi" na poljskom dok životinje bježe u šumu.

Glavni protagonist snimke je humanoidni robot Unitree G1 opremljen softverom za umjetnu inteligenciju. Iako je razvijen u Kini, njegova osobnost je poljska kreacija, piše Euronews.

"Prizor robota koji juri veprove me ne iznenađuje", kazao je jedan od njegovih tvoraca Radosław Grzelaczyk u intervjuu za TVP World.

On i njegov poslovni partner Bartosz Idzik prethodno su izgradili karijere u tehnološkom sektoru. Potpisuju vodeću web stranicu za razmjenu kriptovaluta u Poljskoj. Vremenom su se okrenuli humanoidnim tehnologijama i tako je u priču stigao robot.

Nosi Rolex

Nakon obuke iz robotike u Kini krajem 2025., Grzelaczyk je kupio humanoidnog robota i počeo testirati što može činiti u svakodnevnom životu.

Edward je od tada šetao Varšavom, razgovarao s prolaznicima, davao intervjue medijima pa čak posjetio i poljski parlament.

Dio njegovog "šarma" leži u načinu na koji se odijeva - sa sobom nosi ruksak i Rolex s dijamantima.

Grzelaczyk je pojasnio da je sat stigao od "njegove prve suradnje" s globalno poznatom tvrtkom.

Iza kulisa, Edward funkcionira zahvaljujući kombinaciji sustava. Navigira pomoću lidar skenera, može hodati samostalno ili se njime može upravljati daljinskim upravljačem.

Kada ga vide na ulici, ljudi često reagiraju emotivno. "Starije dame odnosno gospođe vole razgovarati s njim. Ljudi su oduševljeni što su doživjeli vrijeme kada roboti šeću ulicama", dodaje Grzelaczyk.

