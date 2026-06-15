Heroj Zelenortskih Otoka otkrio razloge svojih suza: 'Nismo uspjeli'

Najveće iznenađenje dogodilo se na Svjetskom prvenstvu do sada. Afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H.

Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete. Briljirao je 40-godišnji vratar afričke momčadi, Vozinha.

Briljantni vratar bio je igrač utakmice, skupio je sedam obrana od čega je šest bilo iz kaznenog prostora, a bio je pravovremen i u izlascima. Nakon utakmice se i rasplakao, a potom je u izjavama i otkrio razloge svojih suza.

"Plakao sam nakon utakmice jer sam kao dijete odrastao s bakom i djedom, a oni nisu mogli biti tu. Preminuli su prije nekoliko godina. Ni moja mama nije mogla biti ovdje zbog problema s vizom i novca koji smo morali platiti za nju. Nismo uspjeli to napraviti na vrijeme", kazao je emotivni čuvar mreže portugalskog Chavesa. Ušao je u povijest svoje zemlje jer im je donio prvi bod i to protiv moćne Španjolske.

Cape Verde goalkeeper Vozinha after his man-of-the-match display against Spain:



"I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago.



"My mum could not be here either for a VISA issue, and… pic.twitter.com/yew6L6bZjW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 15, 2026