FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
40 MU JE GODINA TEK /

Heroj Zelenortskih Otoka otkrio razloge svojih suza: 'Nismo uspjeli'

Heroj Zelenortskih Otoka otkrio razloge svojih suza: 'Nismo uspjeli'
×
Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

Briljantni vratar bio je igrač utakmice, skupio je sedam obrana od čega je šest bilo iz kaznenog prostora

15.6.2026.
23:02
Sportski.net
Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Najveće iznenađenje dogodilo se na Svjetskom prvenstvu do sada. Afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H. 

Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete. Briljirao je 40-godišnji vratar afričke momčadi, Vozinha

Briljantni vratar bio je igrač utakmice, skupio je sedam obrana od čega je šest bilo iz kaznenog prostora, a bio je pravovremen i u izlascima. Nakon utakmice se i rasplakao, a potom je u izjavama i otkrio razloge svojih suza. 

"Plakao sam nakon utakmice jer sam kao dijete odrastao s bakom i djedom, a oni nisu mogli biti tu. Preminuli su prije nekoliko godina. Ni moja mama nije mogla biti ovdje zbog problema s vizom i novca koji smo morali platiti za nju. Nismo uspjeli to napraviti na vrijeme", kazao je emotivni čuvar mreže portugalskog Chavesa. Ušao je u povijest svoje zemlje jer im je donio prvi bod i to protiv moćne Španjolske.

 

Zelenortski Otocišpanjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike