Heroj Zelenortskih Otoka otkrio razloge svojih suza: 'Nismo uspjeli'
Briljantni vratar bio je igrač utakmice, skupio je sedam obrana od čega je šest bilo iz kaznenog prostora
Najveće iznenađenje dogodilo se na Svjetskom prvenstvu do sada. Afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H.
Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete. Briljirao je 40-godišnji vratar afričke momčadi, Vozinha.
Briljantni vratar bio je igrač utakmice, skupio je sedam obrana od čega je šest bilo iz kaznenog prostora, a bio je pravovremen i u izlascima. Nakon utakmice se i rasplakao, a potom je u izjavama i otkrio razloge svojih suza.
"Plakao sam nakon utakmice jer sam kao dijete odrastao s bakom i djedom, a oni nisu mogli biti tu. Preminuli su prije nekoliko godina. Ni moja mama nije mogla biti ovdje zbog problema s vizom i novca koji smo morali platiti za nju. Nismo uspjeli to napraviti na vrijeme", kazao je emotivni čuvar mreže portugalskog Chavesa. Ušao je u povijest svoje zemlje jer im je donio prvi bod i to protiv moćne Španjolske.
Cape Verde goalkeeper Vozinha after his man-of-the-match display against Spain:— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 15, 2026
"I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago.
"My mum could not be here either for a VISA issue, and… pic.twitter.com/yew6L6bZjW