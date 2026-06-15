Jednog nesretnog navijača kiks Španjolske koštao je nevjerojatnog iznosa

Novo veliko iznenađenje dogodilo se na Svjetskom prvenstvu, afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H.

Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete. Taj rezultat iznenadio je mnoge, a najviše ruke trljaju kladioničarske kuće koje su sigurno dobro zaradile ovim kiksom velikog favorita.

Jedan nesretnik uspio je izgubiti i milijun dolara. Točnije 999,068 dolara. Toliko je naime jedan nesretni navijač uložio na pobjedu Španjolske protiv Zelenortskih Otoka. Šansa za pobjedu Španjolske bila je 92 posto, a ovaj je kockar očito mislio da je i veća od toga pa se nadao dobiti 1,085,943.48 dolara, odnosno, nadao se dobiti 86 tisuća dolara profita.

🚨BREAKING: Someone just put $1M on Spain to WIN their match vs Cape Verde today



This pays out is $1,085,943.48 on Polymarket pic.twitter.com/7ODo3dJ7Pl — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026

Umjesto toga, ostao je bez svojih milijun dolara. Nekako smatramo da neće previše plakati jer ako može izdvojiti milijun dolara za klađenje, onda mu oni niti ne trebaju.