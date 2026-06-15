Jednog nesretnog navijača kiks Španjolske koštao je nevjerojatnog iznosa
Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske
Novo veliko iznenađenje dogodilo se na Svjetskom prvenstvu, afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H.
Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete. Taj rezultat iznenadio je mnoge, a najviše ruke trljaju kladioničarske kuće koje su sigurno dobro zaradile ovim kiksom velikog favorita.
Jedan nesretnik uspio je izgubiti i milijun dolara. Točnije 999,068 dolara. Toliko je naime jedan nesretni navijač uložio na pobjedu Španjolske protiv Zelenortskih Otoka. Šansa za pobjedu Španjolske bila je 92 posto, a ovaj je kockar očito mislio da je i veća od toga pa se nadao dobiti 1,085,943.48 dolara, odnosno, nadao se dobiti 86 tisuća dolara profita.
🚨BREAKING: Someone just put $1M on Spain to WIN their match vs Cape Verde today— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 15, 2026
This pays out is $1,085,943.48 on Polymarket pic.twitter.com/7ODo3dJ7Pl
Umjesto toga, ostao je bez svojih milijun dolara. Nekako smatramo da neće previše plakati jer ako može izdvojiti milijun dolara za klađenje, onda mu oni niti ne trebaju.