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Jednog nesretnog navijača kiks Španjolske koštao je nevjerojatnog iznosa

Jednog nesretnog navijača kiks Španjolske koštao je nevjerojatnog iznosa
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Foto: Roberto SCHMIDT/AFP/Profimedia

Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske

15.6.2026.
22:25
Sportski.net
Roberto SCHMIDT/AFP/Profimedia
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Novo veliko iznenađenje dogodilo se na Svjetskom prvenstvu, afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H. 

Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete. Taj rezultat iznenadio je mnoge, a najviše ruke trljaju kladioničarske kuće koje su sigurno dobro zaradile ovim kiksom velikog favorita.

Jedan nesretnik uspio je izgubiti i milijun dolara. Točnije 999,068 dolara. Toliko je naime jedan nesretni navijač uložio na pobjedu Španjolske protiv Zelenortskih Otoka. Šansa za pobjedu Španjolske bila je 92 posto, a ovaj je kockar očito mislio da je i veća od toga pa se nadao dobiti 1,085,943.48 dolara, odnosno, nadao se dobiti 86 tisuća dolara profita.

 

 

Umjesto toga, ostao je bez svojih milijun dolara. Nekako smatramo da neće previše plakati jer ako može izdvojiti milijun dolara za klađenje, onda mu oni niti ne trebaju. 

španjolska Nogometna ReprezentacijaZelenortski OtociSvjetsko Prvenstvo 2026.Kladionica
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