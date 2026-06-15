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Furija s Yamalom na klupi otvara SP protiv Zelenortskih Otoka: Sprema li se nova golijada?

Furija s Yamalom na klupi otvara SP protiv Zelenortskih Otoka: Sprema li se nova golijada?
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Foto: Francisco Macia, Magara Press SL/Alamy/Profimedia

Tijek utakmice Španjolska - Zelenortski Otoci pratite UŽIVO na portalu Net.hr

15.6.2026.
17:36
Sportski.net
Francisco Macia, Magara Press SL/Alamy/Profimedia
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Španjolska otvara svoj nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv jednog od debitanata, Zelenortskih Otoka. 

SP, 1. kolo skupine H
15. 06. 2026.
18:00
0
Španjolska
 
:
0
Zelenortski Otoci
 

ŠPANJOLSKA: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Ruiz - Torres, Oyarzabal, Gavi

ZELENORTSKI OTOCI: Vozinha - Moreira, Borges, Lopes, Lopes Cabral - Lenini, Duarte - Mendes, Monteiro, Cabral - Livramento

Standings provided by Sofascore

UŽIVO

5' - Španjolska očekivano ima posjed i kruži oko desetorice suparničkih igrača koji stoje iza lopte. 

1' - Počelo je!

- Lica igrača Zelenortskih Otoka za vrijeme povijesnog intoniranja njihove himne su teško opisiva. Ponos. 

- Sve je spremno za utakmicu na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti. 

NAJAVA

Furija je po mnogima i glavni favorit za naslov svjetskog prvaka, a u skupini su još Urugvaj i Saudijska Arabija. Španjolska je druga reprezentacija po FIFA-inoj ljestvici, a Zelenortski Otoci zauzimaju 67. mjesto.

Glavni sudac je Adham Makhadmeh iz Jordana.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživošpanjolskaZelenortski Otoci
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