Furija s Yamalom na klupi otvara SP protiv Zelenortskih Otoka: Sprema li se nova golijada?
Tijek utakmice Španjolska - Zelenortski Otoci pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Španjolska otvara svoj nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv jednog od debitanata, Zelenortskih Otoka.
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5' - Španjolska očekivano ima posjed i kruži oko desetorice suparničkih igrača koji stoje iza lopte.
1' - Počelo je!
- Lica igrača Zelenortskih Otoka za vrijeme povijesnog intoniranja njihove himne su teško opisiva. Ponos.
- Sve je spremno za utakmicu na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti.
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Furija je po mnogima i glavni favorit za naslov svjetskog prvaka, a u skupini su još Urugvaj i Saudijska Arabija. Španjolska je druga reprezentacija po FIFA-inoj ljestvici, a Zelenortski Otoci zauzimaju 67. mjesto.
Glavni sudac je Adham Makhadmeh iz Jordana.