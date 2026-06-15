Furija s Yamalom na klupi otvara SP protiv Zelenortskih Otoka: Sprema li se nova golijada?

Španjolska otvara svoj nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv jednog od debitanata, Zelenortskih Otoka.

SP, 1. kolo skupine H 0 Španjolska : 0 Zelenortski Otoci

ŠPANJOLSKA: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Ruiz - Torres, Oyarzabal, Gavi ZELENORTSKI OTOCI: Vozinha - Moreira, Borges, Lopes, Lopes Cabral - Lenini, Duarte - Mendes, Monteiro, Cabral - Livramento Standings provided by Sofascore

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5' - Španjolska očekivano ima posjed i kruži oko desetorice suparničkih igrača koji stoje iza lopte.

1' - Počelo je!

- Lica igrača Zelenortskih Otoka za vrijeme povijesnog intoniranja njihove himne su teško opisiva. Ponos.

- Sve je spremno za utakmicu na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti.

NAJAVA

Furija je po mnogima i glavni favorit za naslov svjetskog prvaka, a u skupini su još Urugvaj i Saudijska Arabija. Španjolska je druga reprezentacija po FIFA-inoj ljestvici, a Zelenortski Otoci zauzimaju 67. mjesto.

Glavni sudac je Adham Makhadmeh iz Jordana.